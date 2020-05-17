Літнє сонцестояння в Стоунхенджі вперше можна побачити онлайн: де дивитися

Стоунхендж (фото: Aijaz Rahi / telegraph.co.uk)

День літнього сонцестояння в Стоунхенджі відсвяткують без відвідувачів через пандемію

День літнього сонцестояння в Стоунхенджі у Британії в 2020 році будуть святкувати без тисяч відвідувачів. Через коронавірус масові зібрання заборонені, тому керівництво одного з найзнаменитіших археологічних пам'яток у світі вирішило провести трансляцію сходу сонця.

Організація "Англійська спадщина" (English Heritage) заявила, що була змушена скасувати традиційне язичницьке святкування "заради безпеки і благополуччя учасників, волонтерів та персоналу".

Замість цього послідовників культу друїдів і просто всіх охочих закликають спостерігати процес онлайн через Zoom.

Пряма трансляція сходу сонця відбудеться в неділю вранці за Гринвічем 21 червня в соцмережах, а також прямо через Stonehengeskyscape.

Директор Стоунхенджа Ніколас Таскер висловив надію, що їх прямий ефір дасть альтернативну можливість людям у всіх точках земної кулі "з'єднатися з цим духовним місцем у такий особливий час року".

Він також буде записувати кадри високої чіткості та відео з безпілотників для подальшої трансляції та збирає програму заходів, включаючи інтерв'ю з експертами та істориками щодо символіки цього містичного стародавнього Кам'яного кола. Про це передає The Telegraph.

Зазвичай біля неолітичного пам'ятника в графстві Вілтшир збираються від 10 до 12 тисяч людей, щоб відзначити середину літа.

Кам'яна мегалітична споруда (кромлех) Стоунхендж внесений у список Всесвітньої спадщини і вважається однією з найпопулярніших визначних пам'яток Британії. Щорічно його відвідують понад 750 тисяч туристів.

Стоунхендж будували в три етапи, з III тисячоліття до VI століття до н.е., проте його точне призначення досі залишається загадкою. Він вважається одним з місць, найбільш відповідним для святкування зимового і літнього сонцестояння.

День літнього сонцестояння пов'язують з багатьма прикметами, ритуалами та забобонами. Здавна найдовший день року був великим святом у багатьох народів світу, а слов'яни почали відзначати його ще з язичницьких часів. Сонцестояння, Купала, Духів день, Ярило, Сонцекрес - деякі назви свята Сонця. Йому приписували величезну енергетику і навіть магічну силу.

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Автор: Володимир Костирін