Літо прямує до Києва: кращі розваги для всієї сім'ї на ВДНГ

Освітні проекти

Мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож"

Павільйон №1

Графік роботи: понеділок вихідний, 10:00-20:00

Експозицію, яка присвячена 35-й річниці трагедії на ЧАЕС створено за ініціативи Офісу Президента Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України разом із ДАЗВ за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Виставка - перша частина великого проєкту з ревіталізації Чорнобиля Chornobyl.Today. Експозиція "Чорнобиль. Подорож" складається з архівних світлин та відеоматеріалів, робот світових й українських митців та історій очевидців аварії.

Завдяки VR-технологіям на виставці можна буде навіть перенестися до Чорнобиля й подивитися на те як четвертий енергоблок накривали "Новим сучасним конфайнментом", і спостерігати, як життя крок за кроком повертається до Зони відчуження.

Також кожен гість виставки зможе записати власні спогади, думки та переживання і зберегти ті у відео- або аудіоформаті. Після завершення роботи виставки матеріали буде викладено на цифрову платформу, яка продовжить збирати пам’ять та рефлексії на тему чорнобильської аварії.

Парк "Планета Динозаврів"

Лісопаркова зона за павільйоном №1

Графік роботи: щодня з 10:00 до 20:00



Великий парк динозаврів з 16 травня розміститься в лісовій зоні ВДНГ.

Масштабна виставка налічує понад 20 інтерактивних експонатів, які виготовлено в реальну величину. Усі істоти будуть рухатись. Біля кожного динозавра розмістять інформаційні панелі, з яких відвідувачі зможуть дізнатися безліч цікавих фактів про життя та звички найбільших істот, що коли-небудь жили на землі. А для справжніх фанатів динозаврів у парку буде діяти особлива розвага: катання верхи на величезних динозаврах-аніматроніках. Також на території експозиції створять тематичні фотозони, присвячені життю доісторичних створінь, дитячі локації з розкопками скам’янілостей, ігрові зони, лабіринт, та інші розваги.

Музей Науки

Павільйон №23

Графік роботи: вівторок-неділя, 10:00-20:00.



120 інтерактивних експонатів "Музею науки" розроблені командами вчених з Канади, США, Польщі, Швеції, Великої Британії та України. Особливість експозиції в тому, що з кожним експонатом можна взаємодіяти: розглянути в мікроскоп, досліджувати щільність різних предметів, магнітні властивості та інше.

Також відвідувачі зможуть покататися на велосипеді з квадратними колесами (у світі існує всього 4 таких моделі), відправитися в космічну подорож, побачити двометрову голограму і багатокілограмовий кристал.

Виставка "Всесвіт тіла: Всередині тварин"

Павільйон №4

Графік роботи: вівторок-неділя, 10:00-21:00

Всесвітньо відома виставка Ґунтера фон Гаґенса, працюватиме на ВДНГ до 1 серпня включно. Завітавши на цю виставку гості Експоцентру зможуть ознайомитись з анатомією тварин-гігантів. Серед більш ніж ста експонатів експозиції - тіла жителів пустелі, джунглів та океану.

Відвідувачі можуть на власні очі побачити, як виглядає серце бика, дізнатися, чому страуси - найшвидші бігуни у світі фауни та яка особливість допомагає північним оленям виживати при екстремально низькій температурі.

Виставка "Динозаври морських глибин"

Павільйон №3

Графік роботи: до кінця липня, вівторок-неділя, 10:00-21:00



Інтерактивна освітня виставка, на якій представлено 18 реалістичних експонатів стародавніх океанічних і морських тварин. Найбільший з них має довжину 15 метрів і висоту більше 5 метрів. Динозаври рухаються і видають реалістичні звуки. На виставці можна дізнатися цікаві факти про гігантські створіння і зануритися в доісторичний світ.

Розважально-пізнавальні локації для всієї родини

Тропічна ферма "Планета метеликів"

Павільйон №11-А

Графік роботи: щодня з 10:00 до 19:00



Відвідувачі цього павільйону опиняться у справжніх тропіках, де завжди +28, а навкруги кружляють десятки різнобарвних метеликів. Яскравих створінь можна не тільки побачити, а й потримати їх на долоні та зробити круті фото, які підкорять соцмережі. Крім того, тут можна дізнатися про повний цикл розвитку метелика. Процес народження метелика з лялечки ще нікого не залишив байдужим, простежити його можна на спеціальному стенді. Ще одні яскраві мешканці тропічної ферми - милі пташки-амадини, а у декоративних водоймах живуть рибки. Тож це місце точно підкорить тих, хто любить природу та тварин.

Animal Park

Зліва від центральної алеї

Графік роботи:щодня з 10:00 до 20:00



Локація, де дорослі й малі гості ВДНГ можуть ближче познайомитись з альпаками, козами, кроликами, ламами й рештою тварин. Помилуватися красою фазанів та побачити як живуть справжні лемури. А досвідчені ветеринари, що працюють на локації допоможуть відвідувачам дізнатися маленькі секрети живої природи, а також навчитися любити та піклуватися про тварин.

У парку можна погладити майже всіх маленьких мешканців, адже кізочки та порося дуже люблять увагу та обійматися. Пригостити тваринок можна буде корисними смаколиками, які продаються на вході.

Центр сімейного дозвілля Teleport 360

Павільйон №10

Графік роботи: вівторок-неділя та святкові дні з 8:00 до 20:00, понеділок вихідний

Унікальна локація ВДНГ, де можна подивитися кіно у форматі 360 градусів. Завдяки особливостям екрану, на якому транслюються фільми глядачі можуть максимально зануритися у події, які на ньому відбуваються. Комфорт під час перегляду забезпечують спеціальні крісла. Серед репертуару кінотеатру - кіно на різні теми та для різних вікових груп. Дорослі можуть подивитися про еволюцію уявлень людей про Всесвіт, історії пошуків темної матерії, або познайомитись з роботою астронавтів. Для дітей представлені мультфільми, в яких показані космічні пригоди. Середня довжина сеансу - 30 хвилин.

Також у центрі регулярно проводять лекції та концерти, влаштовують наукові квести та навіть романтичні побачення під зірковим небом.

Eco Track

Липова алея, біля павільйону №26 (Пожежна частина)

Графік роботи: щодня з 12:00 до 20:00 (крім понеділка)

Єдина в Україні величезна траса зі штучним газонним покриттям для радіокерованих автомоделей різного масштабу від 1:18 до 1:10. Локація має два треки. Основний - професійний, має складну конфігурацію довжиною 200 м, багато трамплінів, характерних перешкод та складних ділянок. Та трек початкового рівня без перешкод, який ідеально підійде тим, хто ще не має досвіду керування автомоделями. Відточувати навички керування разом з іншими пілотами можна зі своєю автомоделлю, та можна взяти на прокат професійні автомоделі класу Short Course прямо на місці. Невдовзі очікується відкриття нової зони Crawler Park для трофі моделей.

Квести від Квестманія і організація свят на ВДНГ

Павільйон № 6

Графік роботи:будні 10: 00-19:00, Вихідні 10: 00-20:00

Пішохідні квести на ВДНГ - це чудова можливість провести час активно та цікаво. Серед квестів є ті, що розраховані на всю родину та такі, що підходять саме маленьким учасникам віком від 6 до 12 років. Усі сюжети побудовані за мотивами популярних казок, відеоігор та фільмів. Також є опція проведення свят для дітей та дорослих з анімаційною програмою та елементами квесту на різних локаціях на території Експоцентру.

Для найменших

Простір сімейного відпочинку KACHELI

Зліва від центральної алеї

Графік роботи: 10:00-21:00 в будні, вихідні та святкові дні. Локація не працює під час дощу



Екологічно чистий простір, у якому зібрані всі можливі види гойдалок найрізноманітніших форм та розмірів - дерев’яні, мотузкові й інші. Доки малі граються на гойдалках, батьки можуть перепочити у затінку розлогих дерев на зручних лавках та підвісних кріслах. А ще - територія повністю огороджена, тому можна не переживати, що маленькі бешкетники загубляться.

Окрім гойдалок на локації розміщено батут, який витримає не тільки малечу, а й дорослих вагою до 100 кілограмів. Вартість цієї розваги окремо - 140 грн, разом з гойдалками - 170 грн.

Цього сезону парк поповнився двома новинками. Перша - тролей довжиною 25 метрів, друга - велика зона для святкування дитячих днів народжень.

Зони дитячих розваг

Малі зони розваг біля павільйонів №5 і №10, зона Kidcity Крейзі біля контактного зоопарку

Графік роботи: з 10:00 до 20:00 в будні, з 10:00 до 22:00 у вихідні

Дві комплексні зони розваг, для дітей будь-якого віку. У KidCity малеча може досхочу настрибатися на батуті, побавитись у лабіринті, покататися на потязі чи каруселі, пограти в риболовлю та пострибати на джампі.

Для наймолодших гостей парку у KidCity Крейзі працюють спортивна арена та надувні гірки. А ще тут встановлено незвичайний китайський лабіринт. Величезне панно, зв'язане китайською художницею Тошико Хоріучі Макадам, нагадує кокон. У ньому відсутні будь-які металеві конструкції, тому ігри там абсолютно безпечні. Від відвідування цієї незвичайної локації важко втриматися навіть дорослим. Вони, до речі, теж можуть тут грати разом з дітьми.

Лемурашник

Біля павільйону №11

Графік роботи:щодня з 11:00 до 19:30, санітарна година (тільки в будні дні) - 14: 30-15:00



Простір було спроєктовано як ідеальний дитячий майданчик - після відвідування безлічі дитячих майданчиків в Україні та за кордоном. Головне призначення зони - надати всім без виключення дітям змогу грати та розвиватися у природному середовищі, що спонукає розвиток дитячої фантазії, формує у дитини світогляд та власний спосіб мислення. У цій зоні малеча може переміщуватися між будиночками, які розташовано просто на деревах й робити це по спеціальних переходах, які убезпечені страхувальною сіткою по всій довжині.

На локації є захищена від дощу та сонця смартзона, де діти та дорослі можуть зайнятися складанням конструкторів або почитати книжки місцевої бібліотеки. Облаштовані: дитяча метеостанція, кінетичні конструкції, халабуда та величезна пісочниця. З цікавинок також дитяча "Шафа скарбів", де є понад 1000 елементів для Loose Parts Play.

Майданчик є комфортним для спілкування всіх дітей без винятку. Доступний для пересування на візках.

Активний відпочинок

Велопрокат

Графік роботи: будні з 10:00 до 20:00, вихідні з 10: 00 до 21:00



Ліворуч та праворуч біля центрального входу ВДНГ розмістилися пункти прокату велосипедів, самокатів та електротранспорту. Тут можна підібрати ровер, що найбільше підійде саме вам - за зовнішнім виглядом, розміром та іншими параметрами. Наприклад, спробувати покататися з другом на тандемі, або обрати стильний круїзер.

Також в асортименті - роликові ковзани, самокати та електротранспорт. Можна орендувати й шоломи, наплічники та наколінники. Одним словом, тут є все для активного відпочинку.

Басейн "Пірс 39"

За павільйоном №10

Графік роботи: будні дні з 7:00 до 21:00, вихідні та святкові дні - з 9:00 до 21:00. Відкриється при комфортній для купання температурі повітря (орієнтовно після 15 травня)

По буднях з 7:00 до 11:00 басейн працює в спортивному режимі та запрошує на тренування тих, хто мріє навчитися плавати не гірше за професійних плавців, решту часу "Пірс 39" працює в форматі "міський пляж" - з зоною відпочинку, двома басейнами та зручними шезлонгами. Для маленьких гостей облаштовано 13-метровий дитячий басейн з аквагіркою. Для дорослих працює великий 25-метровий басейн. Обидва басейни мають підігрів води для забезпечення комфортної для купання температури.

Мотузковий парк SkyPark

Між павільйонами №1 і №2

Графік роботи: 10:00-20:00 у будні, вихідні та святкові дні (каса працює до 19: 30)



У SkyPark знайдуться розваги для гостей будь-якого віку, адже він налічує цілих 9 мотузкових трас різного рівню складності. Тут можна спробувати пройти спіраль ДНК, загадковий тибетський мостик або хиткий рукохід. Сміливці зможуть спробувати втримати рівновагу, проїхавши на скейті чи велосипеді, рухаючись по тросу серед дерев. А фіналом пригоди стане незабутній політ на тролеї, запаморочливий спуск на SkyLine чи або ж неповторне відчуття вільного падіння на пристрої QuickJump.

Ganz Paintball

За павільйоном №21

Графік роботи: 10:00-20:00 (за попереднім записом)

Пейнтбол та лазертаг сприяють прояву командного духу, а також допомагають виявити й поліпшити лідерські якості. Активність залишає по собі море емоцій та драйву. Локація пропонує як дорослий формат, так і дитячий варіант розваги. Відмінність дитячого пейнтболу в тому, що він абсолютно нетравматичний, адже для гри використовуються легкі пейнтбольні рушниці малого калібру і спеціальні кульки з тонкішою оболонкою.

Тут можна поринути у світ тактичних військових ігор і відкрити в собі справжнього бійця. А ще: посміятися, поласувати шашликом й зробити безліч прикольних фото на згадку про чудовий день.

Танкодром, квадротрек "Екстрим-Рент"

Поле біля зони BBQ Сад

Графік роботи: вівторок-неділя з 11:00 до 21:00

Тут зібрана найрізноманітніша екстремальна техніка: квадроцикли, мотоцикли, багі, всюдиходи Monster Truck та пітбайки. Також на локації розмістився Game Tanks - унікальний ігровий полігон, який не має аналогів у світі. Поїздка супроводжується відео- і фото зйомкою. Також за бажанням після насиченого екстремального дня прямо на місці можуть організувати пікнік.

Релакс під відкритим небом

Пікнік Сад

Яблучний сад біля павільйону №10

Графік роботи: щодня 12:00-22:00

Місце для найінстаграмніших пікніків та посиденьок з друзями. Тут вже є майже все необхідне для естетичного ланчу, обіду чи вечері на природі. Під квітучими яблунями розташували милі дерев’яні столики, шезлонги та гамаки, а на прохання відвідувачам тут можуть видати ковдру. Вечорами тут влаштовують акустичні та джазові концерти й вмикають гірлянди, створюючи романтичну атмосферу.

Поляна ВДНГ

Липова алея за Садом гамаків

Графік роботи:щодня з 12:00 до 22:00

На поляні можна розважатися досхочу - адже соціальна дистанція тут максимальна! Тут можна подивитися класний фільм, послухати музику, оцінити український стендап або відірватися у танці під крутий діджей-сет. Площа локації дозволяє проводити заходи абсолютно безпечно й з дотриманням усіх карантинних норм.

BBQ зони: Сад, Колиба, Sport Family Park

По всій території ВДНГ

Графік роботи: 10:00-23:00 (за попереднім бронюванням)

Зібратися родинним колом, відсвяткувати день народження або просто влаштувати посиденьки з друзями з приводу хорошої погоди можна одразу в декількох зонах ВДНГ. Велика площа BBQ Зона дозволяє не лише забезпечити всі необхідні карантинні умови. Відокремившись своєю родиною тут можна приготувати улюблені страви на вогні, пограти в бадмінтон, футбол або фрісбі.