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Літо - сезон свіжого меду: названа його головна небезпека

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Субота 16 липня 2022 12:17
Літо - сезон свіжого меду: названа його головна небезпека Фото: чому мед потрібно вживати з обережністю (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Літо - це сезон свіжого меду. Але вживати цей продукт потрібно з обережністю.

Чому мед не варто їсти у великих кількостях розповіла дієтолог Світлана Фус.

Чим корисний мед

Мед - це 13-22% води, 75-80% простих вуглеводів (глюкоза, фруктоза, сахароза). Він містить вітаміни В1, В2, В6, Е, до, з, бета-каротин, фолієву кислоту, але дуже в незначній кількості.

Також в ньому є ферменти, фітонциди та інші біологічно активні речовини. Не забувайте, що це джерело простих вуглеводів, яких мед містить найбільшу кількість. Мед хороший замінник цукру, в якому практично немає ніяких корисних речовин.

Чому радять вживати мед в межах 1-2 чайних ложок?

Тому що надходження в організм простих вуглеводів ми повинні контролювати. Їх середня денна рекомендована кількість становить 30-40 г.

У чайній ложці продукту близько 10 г, 7-8 г простих вуглеводів. Але треба пам'ятати, що прості вуглеводи ми вживаємо ще й з фруктами та іншими продуктами харчування. ⁣⁣

Чим небезпечний мед

Важливо знати, що при нагріванні мед втрачає частину корисних властивостей.
Крім того, може викликати алергію, тому дітям спочатку давайте його з обережністю.

Як ми раніше повідомляли, експерти назвали сорт меду, який нормалізує тиск.

Читайте також, як зберігати мед в домашніх умовах.

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