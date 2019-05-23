Лідер відомої української рок-групи випустив сольну пісню. Відео

Вокаліст популярної української рок-групи DETACH Олексій Веренчик випустив сольний трек про самотність "Сам Один".

За словами артиста, цей трек - це дуже особиста, виключно його історія. Композиція про те, що самотність іноді - найкраще, що може трапитися з людиною.

Олексій Веренчик (фото: прес-служба)

Також музикант підкреслює, що пісня "Сам Один" дуже відрізняється від того, що робить DETACH.

"Незважаючи на те, що в DETACH ми постійно експериментуємо зі звучанням, у групи все одно є свій сформований музичний стиль. Мені хотілося чогось радикально нового. Такого, що неможливо зробити разом з групою. Я давно хотів записати україномовний трек, але мені не дуже подобається, як українською звучить мій вокал, коли я виконую важку музику. Тут же вийшло дуже круто і незвично! Сам себе здивував", - зізнається Олексій.

Олексій Веренчик (DETACH) - Сам Один

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