Зливи, похолодання і потопи: погодні умови з 1 червня будуть погіршуватися

В Україні 1 червня, в понеділок, очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають, що знизиться рівень тепла по країні, а також пройдуть зливи. Результатом рясних дощів стане підвищення рівня річок до 2 метрів в деяких регіонах.

Як повідомили синоптики, в усіх регіонах України у неділю очікуються опади. Рясні зливові дощі очікуються у всіх областях нашої країни. Але разом з тим впаде і рівень тепла. Мінімальні показники варто очікувати у Вінницькій та Київській областях, де градусники покажуть +12... +14 градусів. Трохи тепліше буде в західних регіонах, де рівень тепла опуститься до +13... +16 градусів в середньому. Схожі показники будуть в північних і центральних регіонах. Виняток становитиме Закарпатська область, де вдень очікується потепління до +18 градусів.

На Сході України не очікується суттєвих похолодань. Там термометри покажуть +15... +22 градуси. На півдні країни - +16... +22 градуси. У нічний час по Україні рівень тепла опуститься до позначок +8... +12 градусів

Погода в Україні 1 червня буде дощовою і холодною (карта: meteo.gov.ua)

Синоптики попереджають про підняття рівня води в окремих ділянках на 2 метри. В інших областях – грози з незначними опадами.

"Протягом 31 травня - 1 червня, у зв'язку зі значними опадами, у річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рівнями на 8:00 29 травня), місцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь. Можливе формування значного місцевого, схильного стоку", - йдеться в метеорологічному попередженні.

Раніше повідомлялося, що на територію України знову насувається циклон, який принесе сильні опади та вологість.

Також ми писали, що за прогнозами синоптиків погода в Україні в червні 2020 року принесе рясні опади у першій половині місяця, причому очікуються також грози, зливи та шквали.