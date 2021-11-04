Ложкін: "Єврейська бібліотека" поповнилася автобіографією Голди Меїр "Моє життя"

"Моє життя" Голди Меїр стала вже другою книгою "Єврейської бібліотеки", яка вийшла за підтримки Благодійного фонду Бориса Ложкіна, Євро-Азіатського Єврейського Конгресу та Фонду імені Князів Острозьких Юрія та Ірини Луценків.

Історія життя киянки Голди Меїр, яка стала однією з найвидатніших постатей в історії Ізраїлю, багато в чому збігається з історією самого Ізраїлю, вважає президент ЄКУ. Голда Меїр разом із десятками тисяч євреїв емігрувала на початку ХХ століття з царської Росії, рятуючись від єврейських погромів. Пізніше вона захопилася ідеями сіонізму, брала участь у освоєнні земель Ерец-Ісраель, активно боролася за незалежність і не менш активно відстоювала її, коли єврейська держава вже народилася.

"Всі ці етапи, безпосереднім свідком і учасником яких була Голда Меїр, у живій захоплюючій манері описані нею самою в книзі, що стала бестселером одразу після першої публікації у 1973 році", - поділився Ложкін враженнями про книгу.

На користь вибору для "Єврейської бібліотеки" автобіографії Голди Меїр свідчить і той факт, що ці мемуари визнані одними із найкращих серед спогадів політичних діячів ХХ століття.

"Тепер, завдяки ЄКУ, історія життя однієї з найвидатніших постатей в історії сучасного Ізраїлю, підписанта Декларації незалежності, четвертого прем'єр-міністра Держави Ізраїль, киянки Голди Меїр стала доступною українським читачам і українською мовою", - йдеться на сайті ЄКУ.