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Місячне затемнення 5 червня: що категорично не можна робити в цей день

STYLERЖиття    04.06.2020 - 23:12
Місячне затемнення 5 червня: що категорично не можна робити в цей день
Місячне затемнення 5 червня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, які неприємності може принести місячне затемнення в червні

Місячне затемнення в червні 2020 року буде унікальним явищем, оскільки воно відкриє коридор затемнень. Такі дні несуть свою власну енергетику і кардинально змінюють життя людини. Потрібно цей період провести правильно, щоб не накликати на себе серйозні неприємності.

Астрологи рекомендують в цей день бути дуже обережними, відмовитись від прийняття важливих і імпульсивних рішень, пише видання SlovoFraza.

Що категорично не можна робити 5 червня

У такі дні варто дуже обережно ставитися до грошей і емоцій, через те, що є ймовірність витратити велику суму на непотрібні речі. Не варто передавати свої накопичення чужим людям, можливо шахрайство.

Не можна позичати гроші, брати в борг, а також оформляти кредити.

Не можна призначати важливі зустрічі, їх краще перенести на більш сприятливий час. Всі рішення, прийняті в цей день, можуть виявитися невірними, призвести до втрат, суперечок або банкрутства.

У цей день не варто запускати нові проєкт та починання. Всі плани, які були призначені на цей день, можуть не здійснитися. Можливі провали в майбутньому.

Не варто призначати в цей день співбесіди. Вони можуть виявитися невдалими.

Що потрібно робити 5 червня

У ці дні варто переосмислити своє минуле і скласти плани на майбутнє. Для таких роздумів варто усамітнитися і провести час у спокійній обстановці.

Можна проводити ритуали по очищенню і звільненню. Потрібно попрощатися з минулим, яке себе віджило. Однак не варто приймати рішення зопалу й на емоціях.

У п'ятницю, 5 червня, астрологи рекомендують приділити час розвагам і спрямувати свої думки на позитивні емоції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у червні на українців чекає коридор затемнень і повідомляли, що говорять з цього приводу астрологи.

А також розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку під час повного місяця в червні.

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Автор: Styler

Теги Новини України затмениеЛунаастрология
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