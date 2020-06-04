Місячне затемнення 5 червня: що категорично не можна робити в цей день

Астрологи розповіли, які неприємності може принести місячне затемнення в червні
Місячне затемнення в червні 2020 року буде унікальним явищем, оскільки воно відкриє коридор затемнень. Такі дні несуть свою власну енергетику і кардинально змінюють життя людини. Потрібно цей період провести правильно, щоб не накликати на себе серйозні неприємності.
Астрологи рекомендують в цей день бути дуже обережними, відмовитись від прийняття важливих і імпульсивних рішень, пише видання SlovoFraza.
Що категорично не можна робити 5 червня
У такі дні варто дуже обережно ставитися до грошей і емоцій, через те, що є ймовірність витратити велику суму на непотрібні речі. Не варто передавати свої накопичення чужим людям, можливо шахрайство.
Не можна позичати гроші, брати в борг, а також оформляти кредити.
Не можна призначати важливі зустрічі, їх краще перенести на більш сприятливий час. Всі рішення, прийняті в цей день, можуть виявитися невірними, призвести до втрат, суперечок або банкрутства.
У цей день не варто запускати нові проєкт та починання. Всі плани, які були призначені на цей день, можуть не здійснитися. Можливі провали в майбутньому.
Не варто призначати в цей день співбесіди. Вони можуть виявитися невдалими.
Що потрібно робити 5 червня
У ці дні варто переосмислити своє минуле і скласти плани на майбутнє. Для таких роздумів варто усамітнитися і провести час у спокійній обстановці.
Можна проводити ритуали по очищенню і звільненню. Потрібно попрощатися з минулим, яке себе віджило. Однак не варто приймати рішення зопалу й на емоціях.
У п'ятницю, 5 червня, астрологи рекомендують приділити час розвагам і спрямувати свої думки на позитивні емоції.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у червні на українців чекає коридор затемнень і повідомляли, що говорять з цього приводу астрологи.
А також розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку під час повного місяця в червні.
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Автор: Styler