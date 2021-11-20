Місячний календар краси на грудень 2021: коли не варто відвідувати перукаря

Залежно від фази місяця є дні, які дуже вдалі для зміни іміджу, а є дні, коли не варто відвідувати перукаря.

Місячний календар з давніх часів використовували для того, щоб визначити сприятливу дату для косметичних процедур і маніпуляцій з волоссям.

Коли в грудні варто відкласти візит в перукарню – читайте в матеріалі нижче.

Місячний календар на грудень 2021

1 грудня - нова зачіска принесе гарний настрій і приємні події, стрижка додасть легкості.

2 грудня - ідеальний день для зміни іміджу, нова зачіска додасть краси. Будьте обережніше з короткими стрижками.

3 грудня - несприятливий день для відвідування перукаря, стрижка може принести неприємності.

4 грудня - не варто стригти волосся в цей день, перенесіть на інший день. Можна проводити косметичні процедури з волоссям.

5 грудня - не найвдаліший день для маніпуляцій з волоссям. Особливо небезпечні стрижки - можуть залучити конфлікти.

6 грудня - стрижка в цей день може спричинити проблеми з волоссям і здоров'ям в цілому.

7 грудня - невдалий день для маніпуляцій з волоссям, можуть виникнути страхи.

8 грудня - вдалий день для зміни зачіски, допоможе залучити багатство та удачу.

9 грудня - не підходить для походу в перукарню, може накликати депресію і хвороби.

10 грудня - не найвдаліший день для стрижки, може залучити ворогів. Інші маніпуляції з волоссям будуть вдалими, але без кардинальних змін.

11 грудня - хороший день для зміни іміджу і маніпуляцій з волоссям, нова зачіска приверне яскраві моменти.

12 грудня - невдалий день для стрижок, але можна зайнятися косметичними процедурами та відновленням волосся.

13 грудня - вдалий день для стрижки та фарбування волосся.

14 грудня - ідеальний день для стрижки, фарбування, кардинальних змін.

15 грудня - не підходить для походу до перукаря, стрижка може принести неприємності.

16 грудня - стрижка в цей день або нова зачіска можуть залучити щастя

17 грудня - прекрасний день для зміни іміджу, стрижки та фарбування волосся. Приверне матеріальне благополуччя.

18 грудня - невдалий день для маніпуляцій з волоссям.

19 грудня - не підходить для стрижок і кардинальних експериментів, можна проводити косметичні процедури.

20 грудня - стрижка в цей день не буде вдалою і приверне неприємності.

21 грудня - невдалий день для стрижки та сміливих експериментів. Можна зробити укладку або коригування довжини, кольору волосся. Не варто робити завивку.

22 грудня - вдалий день для стрижки, вона змінить життя в кращу сторону.

23 грудня - невдалий день для маніпуляцій з волоссям, може залучити бідність.

24 грудня - ідеальний день для зміни іміджу і стрижок, допоможе стати красивіше і магічно привабливими.

25 грудня - вдалий день для маніпуляцій з волоссям.

26 грудня - сприятливий день для стрижки.

27 грудня - хороший день для будь-яких маніпуляцій з волоссям, додасть краси та легкості.

28 грудня - невдалий день для походу до перукаря, може залучити хвороби та нещастя.

29 грудня - невдалий день для стрижок. Можна здійснювати косметичні процедури з волоссям, але без кардинальних змін.

30 грудня - прекрасний день для маніпуляцій з волоссям, але не варто робити короткі стрижки.

31 грудня - стрижка в цей день наповнить життя яскравими подіями та магією.