Під Львовом підлітки вбили ровесника і виклали фото трупа в мережу

Під Львовом троє підлітків вбили хлопця (ілюстративне фото: slyxi.com/twitter)

Молоді вбивці розправилися з неповнолітнім через борг

Під Львовом у місті Жовква троє підлітків вбили 17-річного хлопця через те, що він був винен їм гроші. Але одного вбивства їм було мало, і вони сфотографували труп і виклали фото в одній з соцмереж. Про це повідомляє Національна поліція Львівської області.

Вчора, 24 квітня, в поліцію надійшло повідомлення, що в соціальній мережі виставили фотографію, яка може свідчити про можливе вбивство людини.

Поліція перевірила цю інформацію, і вона підтвердилася. Тіло молодого чоловіка з численними тілесними ранами було виявлено закопаним в одному з домогосподарств міста Жовква.

Під Львовом троє підлітків вбили хлопця (ілюстративне фото: facebook.com/dnpr.panorama-ID37367)

У поліції встановили, що в ніч з 12 на 13 квітня в підвалі будинку в Жовкві хлопця жорстоко побили троє знайомих. Двоє хлопців були місцевими, їм 15 і 17 років, а інший 17-річний хлопець є мешканцем одного з сіл Жовківського району.

Коли підлітки побачили, що побитий не подає ознак життя, тіло вирішили закопати. При цьому вони сфотографували труп і один із зловмисників виставив фото в соцмережі.

Поліцейські допитали молодих вбивць у присутності їх батьків та психолога. З'ясувалося, що хлопці забили до смерті свого знайомого за те, що він винен був 12 тисяч гривень і не міг повернути борг.

За фактом злочину порушено кримінальну провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження, стаття ч. 2 ст. 121 передбачає за це покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Нагадаємо, що підозрюваний у вбивстві чоловіка в "Сільпо" переховувався від поліції три тижні.

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