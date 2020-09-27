Магнітні бурі у жовтні 2020: названі дати сильних ударів

Магнітні бурі у жовтні 2020 року (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали дати магнітних бур у жовтні 2020 року

Магнітні бурі стають причиною погіршення здоров'я та загострення хронічних захворювань. Особливо складними цими періоди стають для людей з вродженою метеочутливістю. Фахівці складають графіки магнітних коливань заздалегідь, щоб люди могли підготуватися і прийняти всі необхідні заходи.

У жовтні 2020 року прогнозується дві сильних магнітних бурі, які можуть вплинути на самопочуття людей. Про це пише видання Ivona.

Перша магнітна буря наздожене Землю вже 1 жовтня. Вона стане відлунням самої сильної магнітної бурі 27-28 вересня. Це геомагнітне коливання буде не дуже сильним і погіршення здоров'я можливо у гіпертоніків і метеочутливих людей.

Можливі головні болі, дратівливість, перепади тиску, сонливість і зниження концентрації уваги. Фахівці рекомендують збалансувати харчування і виключити з раціону гостру, шкідливу, жирну їжу, алкоголь. Також варто знизити дозу кофеїну. Допоможе впоратися зі станом здоров'я контрастний душ і прогулянки на свіжому повітрі.

Друга магнітна буря у жовтні буде сильнішою і її варто очікувати в кінці місяця, 29-30 жовтня. Вона буде більш сильною, ніж перша і може мати вплив на тих людей, які не схильні до метеочутливості.

Буря буде тривати близько двох діб і ускладниться різкими змінами погодних умов. Початок магнітної бурі очікується о 4 ранку 29 жовтня, пік активності – 19:00 29 жовтня, а на спад піде після 16:00 30 жовтня.

В цей період варто відмовитися від інтенсивних фізичних навантажень, дальніх поїздок. Варто уважно поставитися до раціону харчування, алкоголь і каву замінити на трав'яні чаї, проводити більше часу на свіжому повітрі, прийняти заспокійливу ванну.

Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під рукою аптечку з необхідними ліками. Особливу увагу варто звернути на сон і емоції. Можливі різкі перепади, швидка збудливість нервової системи, роздратування, агресія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці попередили про саму потужну магнітну бурю у 2020 році.

А також розповідали про те, що медики назвали способи позбавлення від метеозалежності назавжди.