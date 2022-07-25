Хлопчик, дівчинка чи двійня: чи можна "замовити" стать дитини при зачатті

Деякі дослідження кажуть, що вибрати стать дитини чи навіть підвищити шанс народити двійню можна ще в процесі "виробництва". Існує кілька гіпотез, які можуть підвищити шанси стати батьками хлопчика, дівчинки або одразу кількох дітлахів.

Як це працює

Насправді, буде ваша дитина хлопчиком чи дівчинкою, залежить від хромосоми, яку вона успадковує від свого батька. Яйцеклітина матері завжди містить X (жіночу) хромосому, але сперматозоїд містить або жіночу, або Y (чоловічу) хромосому.

Коли яйцеклітина запліднюється, хромосоми зближуються, і якщо вони XY - у вас буде зачаття хлопчика, а якщо вони XX, зачата дівчинка.

Метод Шеттлза

У 1960-х роках американський біолог Ландрум Бревер Шеттлз виявив, що "жіноча" та "чоловіча" сперма має різні характеристики.

Так, чоловіча сперма менша, плаває швидше та має коротший термін життя, ніж жіноча сперма. Він вважав, що якщо пара займається сексом приблизно під час овуляції, чоловіча сперма з більшою ймовірністю досягне яйцеклітини раніше жіночої. Тоді у пари буде хлопчик після запліднення.

Жіночі сперматозоїди виявилися повільнішими, міцнішими і живуть довше, ніж чоловічі, тому заняття коханням раніше у "вікні фертильності" означало, що вони доживуть до моменту, коли яйцеклітина буде готова. Тоді ви завагітнієте дівчинкою.

Хоча це цікава теорія, дослідження, проведені з того часу, довели, що час запліднення насправді не впливає на стать дитини.

В будь-якому разі, аби зачати дитину, можна визначити фертильні дні за допомогою тестів на овуляцію. Їх спокійно можна придбати в аптеці.

Фото: Чи можна вибрати стать дитини при зачатті (freepik)

Сексуальні пози

Шеттлз також припустив, що сексуальна поза під час оргазму батька може допомогти шансам завагітніти хлопчиком чи дівчинкою. Глибоке проникнення, наприклад,"доггі-стайл", означає, що чоловічі сперматозоїди, які можуть плавати швидше, починають свою гонку ближче до шийки матки та з більшою ймовірністю першими досягнуть яйцеклітини, що приведе до народження хлопчика.

Щоб спробувати зачати дівчинку, Шеттлс запропонував уникати глибокого проникнення, віддаючи перевагу місіонерській позі.

Це ще одна цікава теорія, але знову ж таки немає нічого, що підтверджує цю ідею.

Вживання певної їжі

Цервікальний слиз найбільш сприятливий для сперми під час овуляції, коли він більш лужний. Перед овуляцією слиз є більш кислим, що не є дуже добре для сперматозоїдів, і лише найсильніші можуть вижити.

Шеттлз припустив, що підвищення кислотності піхви означає, що жіноча сперма має більше шансів вижити і зачати дівчинку. Більш лужне середовище краще для швидшої чоловічої сперми та зачаття хлопчика.

Хоча ви можете спробувати різні продукти, щоб вплинути на рН піхви, але доказів того, що це працює, насправді не знайшлося.

Чи можна завагітніти двійнею?

Існує 2 типи близнюків: неідентичні (коли запліднюється більше ніж одна яйцеклітина) і однояйцеві (коли одна запліднена яйцеклітина розпадається на ранніх термінах вагітності).

Близнюки стали більш поширеними протягом останніх 20-ти років - в основному через використання лікування безпліддя.

Ви не можете вибрати двійню, але деякі фактори можуть підвищити ймовірність цього:

Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), коли яйцеклітини запліднюються поза організмом. Може бути вироблено кілька ембріонів, і пара може мати можливість перенести один або декілька назад в утробу матері.

Ліки - жінки, які приймають препарати, що індукують овуляцію (наприклад, кломіфен цитрат). Препарати стимулюють яєчники виробляти яйцеклітини, тому шанс мати близнюків більший.

Вік - жінки старше 35 років мають більший шанс мати двійню. Це пояснюється тим, що з віком виробляють більше фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), що може привести до вивільнення більше однієї яйцеклітини під час овуляції.

Спадковість - якщо жінка є близнюком або має близнюків у своїй родині, то у неї підвищений шанс народити двійню. Це пов’язано зі спадковою схильністю вивільняти більше однієї яйцеклітини під час овуляції.