Мами в декреті теж можуть заробляти: які є способи збільшити свій дохід

Чому мами в декреті хочуть працювати

Брак грошей. Ц найчастіша причина, чому молоді мами замислюються про роботу під час декрету. Відома ситуація - сім'я цілком комфортно почувалася з двома зарплатами, але з появою малюка ситуація змінилася - у мами доходи тільки від виплат на малюка, власне сам малюк, і тато заробляє кошти для життя всіх трьох.

Бажання самореалізації. Жінки зізнаються, що під час декрету буквально "випадають" з життя. А їм хочеться професійної реалізації, займатися улюбленою справою і не відставати від розвитку у своїй сфері.

Мати особисті кошти на витрати. Просити у чоловіка не завжди зручно, виплат на дитину не вистачає, а дуже хочеться мати більше матеріального комфорту.

Робота після декрету. Багато молодих мам розуміють, що влитися у звичайний робочий графік і швидко адаптуватися після декрету вони зможуть тільки в тому випадку, якщо будуть тримати руку на пульсі та продовжувати працювати.

Фото: яка робота підійде мамам в декреті (freepik.com)

Що важливо для працюючих мам в декреті

Можливість самостійно планувати свій графік (під час сну малюка, під час його ігор і навіть під час прогулянок).

Можливість в будь-який момент взяти паузу в роботі на кілька днів або навіть тижнів

Не перенапружуватися під час роботи, щоб сили залишалися на малюка

Вибрати зайнятість, яка дозволить розвивати нові навички або підтримувати ті, що вже є.

Ймовірне зростання і розвиток, в тому числі кар'єрний, фінансовий і професійний

Фото: яка робота підійде мамам в декреті (freepik.com)

Які варіанти роботи підійдуть мамам в декреті

Створення сайтів - для цієї роботи не потрібні навички програмування. Зараз багато різних платформ, які допомагають створити сайт з нуля. Потрібно трохи часу на вивчення і посидючість.

Ведення особистого блогу - цей спосіб освоїли вже багато мам. Потрібно створити блог і створювати цікавий контент. Коли кількість передплатників стане великою, з'являться варіанти для постійного заробітку - наприклад, на рекламі дитячої косметики. Тематика блогу може бути будь-яка, необов'язково про дітей і найкраще, якщо це буде тема, в якій ви розбираєтеся.

Пошиття дитячого одягу. Якщо у вас раніше була схильність до шиття, то зараз ви можете заробити на цьому непогані гроші. Наприклад, шити карнавальні костюми для самих маленьких - вони завжди користуються популярністю.

Виготовлення іграшок. Багато виробників колись з цього починали - робили іграшки своїми руками. Потім з'являвся цех, а потім і ціла фабрика. Іграшки можна валяти з вовни, робити з тканини, картону.

Вишивка. Якщо вас бабуся з дитинства вчила вишивати українські орнаменти - вам зараз це може стати в пригоді. Такі вироби коштують дуже дорого.

Біжутерія. Гумки для волосся, шпильки авторської роботи, стрічки та інше - вони коштують недорого, але мають попит. Наприклад, повноцінні комплекти весільних прикрас.

Різний хендмейд. Можна варити мило або робити свічки, працювати зі шкірою і робити браслети або сумки. Можна шити шопери, клатчі, постільну білизну для дітей. Ще можна в'язати теплі речі, плести з бісеру або робити мережива - ручна роботи цінується завжди й кожен товар знайде свого покупця.

Торти та інші страви на замовлення. Ви любите кухню? Чудесно. Зараз стало популярним купувати страви для святкового столу готовими. І торт - на замовлення. А приготування торта зі спеціальною мастикою - справжнє задоволення і релакс.

Авторські солодощі та цукерки. Цей напрямок зараз теж став дуже популярним. Солодощі можуть бути будь-якими - від поживних батончиків до льодяників.

Майстер-класи. Своїми знаннями з приготування тортів, цукерок або створення іграшок ви можете поділитися з іншими. Це може бути захід онлайн, текстовий формат з картинками для інтернет-магазину або на спеціальних сайтах.

Послуги на дому. Багато молодих мам продовжують займатися улюбленою справою і в декреті - це послуги візажу, манікюр, масаж, нарощування вій, стрижки. Вам потрібно місце у вашій квартирі та варіант підстраховки - бабуся або чоловік. Клієнтами можуть бути ваші подруги та сусідки.

Няня. Ви зможете доглядати не тільки за своєю дитиною, а й за іншими. Оплата окремої няні не всім по кишені, А своєрідний клуб для малюків своїх подруг або сусідок на пару годин в день - цілком реально.

Торгівля в Інтернеті. Можна займатися оптовою закупівлею і продажем товарів через Інтернет. Створити власний онлайн-магазин або сторінку в соцмережах, де ви будете продавати товари. Це можуть бути дитячі речі, косметика.

Телефонний консультант. Якщо у вас спокійний малюк, який дає говорити телефоном - ви можете надавати послуги консультанта в інтернет-магазині. Потрібно вибрати магазин, які не сильно завантажений торгівлею. На великий потік дзвінків ви відповісти просто не зможете.

Робота з текстами. Ви можете писати тексти, статті, оголошення, рекламу, слогани й так далі. Замовлення є на спеціальних біржах, а можна писати самостійно і продавати ці тексти в магазинах. Це може бути вебжурналістика, копірайтинг та інші варіанти. Як варіант - робота контент-менеджера.

Перекладач. Якщо у вас високий рівень знання іноземної мови або навіть не одної - можна брати замовлення на переклад текстів.

Неймінг. Суть цієї роботи полягає в придумуванні звучних і об'ємних назв для комерційних проєктів. Це можуть бути магазини, сайти, студії.

Постинг. Робота на написанні коментарів. Платять за таку роботу не дуже багато, але для старту той варіант теж підійде. Потрібно коментувати товари, послуги, залишати відгуки та створювати позитивний імідж компанії.

Робота у видавництві. Якщо у вас є диплом філолога і досвід роботи коректора або редактора, ви можете брати замовлення для вичитування текстів. Завдання можуть надсилати вам в пошту.

Розшифровка аудіо і відео. Потрібно прослуховувати записи або переглядати відео, а потім переносити слова в текстовий документ.

Написання сценаріїв. У декреті можна писати сценарії телевізійних програм, рекламних роликів, комп'ютерних ігор, серіалів і так далі.

Допомога студентам. За певну плату можна писати курсові, реферати, контрольні та дипломні роботи. Така робота підійде мамам, які були відмінницями або мають досвід викладання.

Репетитор. Приймати учнів можна вдома, а можна вести заняття онлайн. Але тут потрібно завжди мати запасний план, якщо малюк прокинеться і буде вередувати.

Консультація. Якщо у вас є дипломи та досвід роботи психолога, лікаря, юриста, фінансиста та економіста - ви можете давати платні консультації телефоном, чи за допомогою відеозв'язку.

IT-сфера. Все більше мам освоюють роботу в IT і в декреті від улюбленої справи не відмовляються. Можна займатися програмуванням, дизайном, розробкою додатків, ігор, тестуванням.

Просування сайтів. Без навичок і досвіду тут не обійтися, але навчитися можна. Тобто, ви будете займатися розкруткою сайтів і виведенням їх на перші позиції в пошукових системах. А ще можна займатися оптимізацією сайтів під соцмережі, веденням сторінок і груп.