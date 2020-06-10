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Медики назвали продукти, які вбивають імунітет

STYLERЖиття    10.06.2020 - 06:48
Медики назвали продукти, які вбивають імунітет
Вчені розповіли про шкідливі продукти (фото:pixabay.com)

Фахівці розповіли, які продукти краще виключити з раціону

Ні для кого не секрет, що залишатися здоровими і бадьорими бажання, яке є практично у всіх людей. Але як зробити так, щоб їжа не принесла шкоду. Ізраїльські вчені з'ясували, що найголовнішими ворогами імунітету можуть бути продукти харчування та алкоголь.

Фахівці назвали продукти, які принесуть шкоди вашій імунній системі. Про це пише Новини Ю.

Алкоголь

Дослідники з'ясували, що непомірне споживання алкоголю значно впливає на імунну відповідь організму, підвищуючи сприйнятливість до хвороб, таких як пневмонія та інші респіраторні захворювання.

Сир

У багатьох сортах сиру є мікроби лістерії, які здатні в значній мірі погіршити імунну систему, а в м'ясних продуктах містяться вільні радикали, що викликають мутацію в людських клітинах з їх подальшим знищенням.

М'ясо

Вживання червоного м'яса значно знижує імунітет і іноді призводить до онкологічних захворювань.

Як ми раніше писали, вчені з'ясували нову причину виникнення онкології.

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Автор: Людмила Жукова

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