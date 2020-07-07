Медики розповіли про головну причину смерті від коронавірусу

Коронавірус призводить до пошкодженням судин (колаж РБК-Україна)

Розмноження коронавірусу призводить до пошкоджень на стінках судин

Вчені розповіли, чому коронавірус є смертельно небезпечним і назвали причину летальних випадків від нього.

Фахівці заявили, що розмноження коронавірусу приводить до пошкоджень на стінках судин. Через це вивільняється фактор фон Віллебранда та посилюється ризик тромбозів, а значить — інсультів та інших порушень в роботі кровоносної системи. Цим може пояснюватися висока смертність пацієнтів з COVID-19. Про це повідомляє "Рамблер".

В дослідженні вчених зазначається, що зв'язок важкої форми коронавірусу з підвищеним вмістом факторів може бути причиною того, чому деякі хворі відчувають себе нормально, а декому необхідна штучна вентиляція легень. Рівень і активність цього білка можуть відрізнятися у різних людей.

Наголошується, що у чоловіків цього білка більше, ніж у жіночої статі. Фахівці впевнені, що гострий респіраторний дистрес-синдром може бути пов'язаний з факторами фон Віллебранда.

Зазначимо, що за останню добу в Україні зафіксовано 564 нових випадків COVID-19.

До речі, київська влада ухвалила рішення дозволити роботу ресторанів після 22:00. Також дозволили роботу кінотеатрів.

Зокрема, влада Києва дозволили ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрів і театрів працювати після 22 годин. Втім, робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 годин.

Як ми раніше писали, вчені виявили зв'язок між ДНК неандертальців і схильності до коронавірусу.

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Автор: Людмила Жукова