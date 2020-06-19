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Медики розповіли, чому деякі люди їдять і не товстіють

STYLERЖиття    19.06.2020 - 19:12
Медики розповіли, чому деякі люди їдять і не товстіють
Вчені розповіли секрет худих людей (колаж РБК-Україна)

Вчені розкрили секрет щасливчиків, які їдять і не поправляються

Вчені розповіли, чому деякі люди можуть абсолютно всі продукти і не поправлятися. За словами фахівців, секрет цих щасливчиків у генетичних особливостях, які мають відношення до системи обміну речовин.

Були вивчені дві групи учасників — одну з них склали звичайні люди, а іншу — люди, маса тіла яких залишається у межах норми навіть коли вони їдять жирну їжу і фастфуд. Вивчивши генетичні особливості двох груп, вчені з'ясували, що за стрункість відповідає ген ALK — а точніше, його унікальна мутація. Про це повідомляє Planet Today.

"Ми вивчили дві групи учасників — одну з них склали звичайні люди, а іншу — люди, маса тіла яких залишається у межах норми навіть у тих випадках, коли вони починають їсти таку шкідливу і надмірно калорійну їжу, як фастфуд. Вивчивши генетичні особливості двох груп, ми встановили причину стрункості деяких людей. Це — унікальна мутація в гені ALK", — розповіли автори дослідження.

Це відкриття допоможе створити ефективні ліки, які в майбутньому можуть протистояти ожирінню у деяких людей.

Якщо вимкнути ген ALK (а у людей з унікальними метаболічними особливостями він як раз деактивований), то можна обмежити набір зайвої ваги навіть при неправильному харчуванні. Науковці уже підтвердили відповідні припущення, та як проводили досліди на мишах і комах.

Як ми раніше повідомляли, дієтолог розвіяла міфи про схуднення, які не працюють.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України схуднення
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