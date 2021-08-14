Медовий Спас: що сьогодні потрібно святити для здоров'я і краси

Що святити в Медовий Спас для здоров'я і краси

Що святити в церкві на Медовий Спас - зрозуміло з самої назви свята.

За традицією, на службу в храм необхідно взяти баночку меду нового врожаю, мак і воду. Освячений мед, до речі, прийнято залишати в церкві в якості милостині. Є навіть приказка:"У Медовий Спас навіть жебрак медку спробує".

Сьогодні також освячують букети-обереги. Такий букет називають маковейчиком. Він складається з польових трав і квітів (калина, соняшник, м'ята, буркун, колоски вівса, полин і обов'язково макові головки).

Кажуть, що якщо квіти з освяченого букета вплести в волосся, то воно буде залишатися густим і пишним.

Варіант букета на Медовий Спас (фото: pixabay.com)

З давніх-давен українки напередодні свята збирали волошки і чорнобривці, освячували їх на святковій службі і потім додавали у воду при купанні. Подібне купання захищало від хвороб, а відвар чорнобривців допомагав при жовтяниці.

Також вважається, що вода на Медовий Спас має цілющу силу, тому в свято у храмах проходить мале водохреще. І якщо ви не знали, що святити в церкві на Медовий Спас, обов'язково візьміть на службу баночку з водою.

Рецепт здоров'я дуже простий: після освячення святкових продуктів, потрібно з'їсти ложку меду і запити трьома ковтками освяченої води, і хвороби вам будуть не страшні.

Для того, щоб в родині панувало благополуччя і достаток, прийнято розкладати освячені макові зерна в кутах кімнати. Цей ритуал також захистить від пристріту і негативної енергії.

До речі, пам'ятайте: рибні та м'ясні страви в Медовий Спас не готуються, так як 14 серпня починається Успенський піст.