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У Мелітополі за комуналку "платять" навіть мертві

STYLERЖиття    24.03.2019 - 17:34
У Мелітополі за комуналку "платять" навіть мертві
Комунальні платіжки в Мелітополі відправляють навіть мертвим (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Комунальні платіжки в Мелітополі відправляють навіть мертвим

Комунальні платіжки в Мелітополі відправляють тим, хто не живе давно в будинку і навіть мертвим. Про це розповіли мешканці міста у спільноті у Facebook, відзначивши, що борги за електроенергію можуть з'явитися навіть за відсутності факту її використання.

В соціальній мережі мешканка Мелітополя розповіла, що квитанцію для оплати за використання електрики принесли в приватний будинок, де ніхто не живе і, відповідно, не включає ні світло, ні електроприлади. При цьому в платіжці значився невеликий борг. Під час обговорення публікації користувачі мережі розповіли про те, що комунальні платіжки в Мелітополі відправляють навіть мертвим.

Як пояснили коментатори, у нового підприємства – нові правила оплати. З січня 2019 року платіжки діляться на дві частини – оплата за електроенергію і за обслуговування користувачів. У результаті людям, які не користуються електроенергією, все одно виставляють рахунки. Навіть якщо їх уже немає на цьому світі.

Не менш абсурдною виглядає ситуація, коли, наприклад, мешканці покинули будинок на тривалий період часу, залишивши житло у впевненості, що раз вони не користуються комунальними послугами, все одно приходять платіжки. До речі, тим, хто не буде платити за даними платіжками, ще й можуть нарахувати пеню.

У Мелітополі за комуналку &quot;платять&quot; навіть мертві

Комунальні платіжки в Мелітополі відправляють навіть мертвим (ілюстративне фото: Гонтар Володимир / УНІАН)

У мережі також розповіли про ймовірний спосіб розв'язання проблеми. Коментатори радять звертатися в Електромережу, щоб там робили позначку і відключали нарахування на майбутній період.

У Мелітополі за комуналку &quot;платять&quot; навіть мертві

Комунальні платіжки в Мелітополі відправляють навіть мертвим (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій. Гройсман заявив, що програма по монетизації субсидій проходить злагоджено. Також він заявив, що одною з ключових переваг монетизації стала можливість ефективно споживати ресурси і залишати зекономлені кошти на комунальних платежах для власних потреб.

 

Раніше ми писали, що майже 80% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" ризикують залишитися без субсидій. У разі простроченої заборгованості на суму понад 340 гривень протягом двох місяців видача державної допомоги припиняється.

Також повідомлялося, що Кабмін спрямує понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій. Міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив, що ці кошти виділені в рамках окремої програми, розпорядником якої є Мінсоцполітики.

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