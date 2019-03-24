В Мелитополе за коммуналку "платят" даже мертвые

Коммунальные платежки в Мелитополе отправляют даже мертвым (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Коммунальные платежки в Мелитополе отправляют даже мертвым

Коммунальные платежки в Мелитополе отправляют тем, кто не живет давно в доме и даже мертвым. Об этом рассказали жители города в сообществе в Facebook, отметив, что долги за электроэнергию могут появиться даже при отсутствии факта ее использования.

В социальной сети жительница Мелитополя рассказала, что квитанцию для оплаты за использование электричества принесли в частный дом, где никто не живет и, соответственно, не включает ни свет, ни электроприборы. При этом в платежке числился небольшой долг. Во время обсуждения публикации пользователи сети рассказали о том, что коммунальные платежки в Мелитополе отправляют даже мертвым.

Как пояснили комментаторы, по у нового предприятия – новые правила оплаты. С января 2019 года платежки делятся на две части - оплата за электроэнергию и за обслуживание пользователей. В результате людям, которые не пользуются электроэнергией, все равно выставляют счета. Даже если их уже нет на этом свете.

Не менее абсурдной выглядит ситуация, когда, например, жильцы покинули дом на длительный период времени, оставив жилье в уверенности, что раз они не пользуются коммунальными услугами, платежки все равно приходят. К слову, тем, кто не будет платить по данным платежкам, еще и пеню могут насчитать.

Коммунальные платежки в Мелитополе отправляют даже мертвым (иллюстративное фото: Гонтарь Владимир / УНИАН)

В сети также рассказали о вероятном способе решения проблемы. Комментаторы советуют обращаться в Электросеть, чтобы там делали пометку и отключали начисления на будущий период.

Коммунальные платежки в Мелитополе отправляют даже мертвым (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писало, что украинцам выплатили около 350 млн гривен монетизации субсидий. Гройсман заявил, что программа по монетизации субсидий проходит слаженно. Также он заявил, что одним из ключевых преимуществ монетизации стала возможность эффективно потреблять ресурсы и оставлять сэкономленные средства на коммунальных платежах для собственных нужд.

Ранее мы писали, что почти 80% клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" рискуют остаться без субсидий. В случае просроченной задолженности на сумму более 340 гривен в течение двух месяцев выдача государственного пособия приостанавливается.

Также сообщалось, что Кабмин направит более 5,6 млрд гривен на выплату монетизированных субсидий. Министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что эти средства выделены в рамках отдельной программы, распорядителем которой является Минсоцполитики.