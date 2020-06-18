Melovin потрапив у скандал з таксистом: водій пішов на таран і вимагав викуп

Melovin виявився жертвою зухвалого таксиста (Колаж РБК-Україна)

Український музикант виявився жертвою зухвалого і неадекватного водія таксі

Melovin розповів про страшну історію, яка сталася в нього з водієм таксі. Український музикант під час поїздки випустив в салоні дорогий мобільний телефон і водій замість того, щоб повернути клієнту особисту річ, влаштував цілий скандал.

Після того, як Melovin виявив пропажу свого телефону, він зв'язався з водієм таксі. Той підтвердив, що знайшов гаджет музиканта і пообіцяв його повернути.

"Водій погодився його привезти! Думаю, відмінно, порядний, візьму, так і фінансово (скажу дякую). Але тут, голос водія різко змінюється, і він твердить що він в якомусь телефонному центрі й готовий його продати на запчастини, і його збереження залежить від гонорару, який я запропоную. А це виявилася майже половина вартість гаджета. Після почутого, стало ніяково не від ціни, а від хамства, нахабства погроз і маніпуляцій", - написав Melovin на своїй сторінці в Instagram.

Він додав, що звертався в службу підтримки, але 4 оператори так і не допомогли йому розв'язати проблему. Як вони пояснювали, у них не було зв'язку з водієм, і вони не можуть змусити його повернути телефон, який за фактом вже став не загубленим, а вкраденим. Музикант вирішив зустрітися з водієм і вирішити конфлікт мирним шляхом.

"Ми домовилися про зустріч з таксистом, щоб хоча б якимось чином повернути телефон. Нічого не віщувало біди! Взявши телефон в руки, діалог з таксистом про більш адекватну суму не привів нас ні до чого хорошого. Водій визнав адекватним сісти у свою машину і в'їхати в нашу, в якій ми сиділи. Різко вийшов і почав справляти нужду прямо біля машини. Адекватність? Ні, не чув. Довелося викликати поліцію, щоб зафіксувати до всього і ДТП", - розповів продовження історії Melovin.

Поліція, яка прибула на місце події, склала протоколи та забрала водія в ділянку, щоб перевірити на алкоголь і наркотики. Машину, на якій приїхав Melovin, вирішили забрати на штрафмайданчик.

"Однак не минуло й 15 хвилин, як поліція повернулася разом з водієм! Чоловічок безнапасно пересів у свою машину і поїхав, сподіваюся, не за Вашим викликом", - додав музикант.

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Автор: Анна Шиканова