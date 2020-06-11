Як змінюється життя жінки після зміни прізвища: нумерологи дали відповідь

Як змінюється життя жінки після зміни прізвища (фото: pixabay.com)

Психологи розповіли, як впливає на долю жінки зміна прізвища

Після заміжжя дуже багато жінок воліють змінити прізвище на прізвище чоловіка. Психологи повідомили, що зміна паспортних даних веде до змін у долі жінки. Про це повідомляє Ukr.Media.

Зміна нумерологічного коду

Більшість психологів і астрологів вірять, що з зміною паспортних даних приходить зміна всього життя. Справа в тому, що кожне прізвище має унікальний нумерологічний код.

Саме він відповідає за долю людини. Експерти радять перед тим, як вирушати в ЗАГС подивитися такий код у чоловіка і з'ясувати, чи підходить він вам.

Нова карма

Коли дівчина бере прізвище чоловіка, вона автоматично змінює свою енергетику і карму. Вступаючи в шлюб, кожна стає частиною родини, в якої є проблеми і недоліки. Вони і перекладаються на плечі дівчини. Психологи попереджають: якщо сім'я нареченого має нещасливу долю, краще утриматися від зміни прізвища.

Ставлення до себе змінюється

Вимовляючи своє прізвище та ім'я кожен відчуває різні емоції. У деяких це може бути задоволення і спокій, а деякі дратуються. Нумерологи відзначають, що дівчині самій повинно подобатися звучання її ім'я з прізвищем нареченого. Тільки в такому випадку сімейне життя пари буде щасливою.

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Автор: Людмила Жукова