Метеорологи приголомшили погодою на літо в Україні: такого раніше не спостерігалося

Погода в Україні влітку (фото: pixabay)

Погода в Україні влітку буде нестабільною, в часом навіть шаленою

Погода в Україні влітку буде дивувати українців ледь не кожен день. Якщо на самому початку літа прийде спека, то далі - різкий спад температури. В таких "температурних гойдалках" ми будемо жити протягом усього літнього сезону, вважають метеорологи.

А ось опади будуть атакувати Україну влітку 2020-го рідко, але влучно. Посушливі періоди будуть чергуватися з навалою стихії з грозами, градом та шквалами.

У перші дні червня в Україні встановиться спекотна погода зі значеннями +26+30 градусів. Але вже 3-4 числа погода зіпсується - на Півночі +20, в інших регіонах трохи вище - від +21 до +25 градусів. А з 5 червня похолоднішає ще більше - до +13+15 на Півночі і в Центрі.

Вазіра Мартазінова, заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології, каже, що особливих аномалій цього літа не буде, але тепло і прохолода будуть чергуватися весь сезон. Це пов'язано з активною циркуляцією на великих висотах, чого раніше метеорологи не спостерігали.

"Температури зараз нестійкі: тиждень прохолодний, тиждень теплий. Так буде і все літо. Зараз на великих висотах дуже активна атмосферна циркуляція, чого раніше не спостерігалося, ось вона і визначає погоду", - розповіла кліматолог, пише "Апостроф".

Попри аномально теплу осінь і зиму, метеоролог вважає, що температурних рекордів цього літа ми не побачимо.

"До 40 градусів на території України ми, звісно, не дійдемо, але від 30 градусів тепла нікуди не подінемося", - додала Мартазінова.

А от Віра Балабух, заввідділом прикладної метеорології і кліматології Укргідрометцентру, вважає, що періоди з жаркою погодою до +35 градусів цього літа можливі, але вони будуть чергуватися з прохолодними періодами. Проте частими, як в травні, такі перепади не будуть.

Що стосується опадів, то в перші дні літа, за прогнозами синоптиків, поливати українців буде рясно. Але в цілому літо буде не дуже дощовим, скоріше навіть навпаки, вважає Віра Балабух.

"Очікується, що цього року літо у нас буде досить тепле, але посушливе. Дефіцит опадів, який спостерігався у нас протягом останнього періоду, буде і далі зберігатися", - зазначила Віра Балабух і додала, що опади хоч і будуть рідкісними, але влучними.

Метеоролог впевнена, що тенденція до збільшення інтенсивності таких явищ, як потужні зливи з градом і шквалами буде тільки посилюватися.

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Автор: Світлана Дудукало