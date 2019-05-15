"Метінвест" відкрив арт-виставку і представив книгу про виробництво сталі

14 травня в Києві відкрилася виставка відеоінсталяцій Art of steel. На відкритті генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков презентував представникам бізнесу і чиновникам книгу про виробництво сталі "Металургійна кухня".

Книга доступною мовою розповідає про те, як влаштована металургія і гірнича справа. Увесь процес видобутку руди і виробництва сталі порівнюється із приготуванням їжі – тим, що близько і зрозуміло кожному. Призначена для старшокласників і студентів, а також усіх, хто цікавиться виробництвом і промисловістю. Видання вийшло українською, російською та англійською мовами.

У книзі використовується доповнена реальність: завантаживши додаток на смартфон або планшет, можна дивитися відео про одному з етапів створення сталі (електронна версія "Металургійній кухні" доступна за посиланням). Це благодійне видання: книги передадуть бібліотекам, школам, профільним вищим та середнім учбовим закладам в Україні та за кордоном.

"Метінвест" представив книгу про виробництво сталі (фото: metinvestholding.com)

Art of steel – це відеоінсталяції процесу виробництва сталі – від видобутку сировини до об'єктів, побудованих зі сталі "Метінвесту". Об'ємне відео через проектори транслюється на стіни, забезпечуючи ефект присутності і повне занурення в найефектніші моменти виробництва. Металургійний процес стає мистецтвом. Водночас це діалог про те, що для молодих людей може стати справою усього життя.

Гості виставки зможуть отримати паперовий примірник книги "Металургійна кухня", взявши участь в інтерактивній грі. Виставка відкрита для всіх бажаючих 15-19 травня в культурному центрі Artarea по вул. Софіївська, 11-15 з 10:00 до 21:00 (вхід вільний).

"Сучасне мистецтво відображає наш погляд на металургію. Це спосіб звернути увагу молодих людей на перспективну професію. Показати те, що приваблює в ній самих металургів і гірників: тут є драйв, емоції, міць вогню і води, гордість за результат. Ми створюємо те, що приносить користь і змінює світ. Дозволяє підніматися вище, пересуватися швидше, жити цікавіше і комфортніше. Наша галузь змінюється разом із часом. Приходять нові технології, складне устаткування, в нашу роботу входить "цифра". І водночас сталь – вічний продукт, який можна переробляти нескінченно. Запрошуємо всіх за лаштунки металургійної кухні. Це місце, яке може змінити ваше уявлення про професію", - зазначає гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Ілюстративні фото (metinvest.tilda.ws/steelmaking)

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