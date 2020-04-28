Міжнародна компанія допомагає впоратися з наслідками карантину та підтримує медиків

"Маревен Фуд Європа" запустила сайт з аудіомедітаціямі (medytui.online)

Компанія "Маревен Фуд Європа" допомагає українцям впоратися з негативними наслідками карантину

Пандемія коронавірусу та строгий карантин змінили звичний уклад життя мільйонів людей. Самоізоляція не кращим чином позначається на психоемоційному стані багатьох людей. Епідемія також стала джерелом сильного стресу, тому що багато хто постійно відчуває тривогу за своє життя та життя своїх близьких.

Компанія "Маревен Фуд Європа" (ТМ "Rollton"), одна з перших, взялася допомагати українцям впоратися з негативними наслідками карантину, запустивши перший в Україні сайт українською мовою з аудіомедітаціямі, прослуховування яких допоможе не тільки розслабитися, але також заспокоїтися і налаштуватися на позитивний лад.

По суті, все, що вам потрібно – це просто зайти на сайт https://medytui.online/, надіти навушники, влаштуватися зручніше в улюбленому кріслі та на якийсь час відволіктися від усіх подій неспокійного світу.

"Над записом аудіомедітацій працювали й продовжують працювати зірки українського шоу-бізнесу. Сьогодні, зайшовши на сайт, ви можете: прослухати ранкову медитацію та налаштуватися на позитивний день з Марічкою Падалко. За допомогою антистрес-медитації від Сергія Бабкіна подолати втому, відчай і депресію. Релаксуюча медитація від Юрія Горбунова допоможе позбутися тривоги. А ось медитація перед сном від Павла Зіброва допоможе розслабитися і налаштуватися на хороший здоровий сон", - відмічають в компанії.

Відзначається, що турбота про душевний спокій українців – не єдина ініціатива "Маревен Фуд Європа". Компанія направила в лікарні в найбільш напружених регіонах захворюваності (Київ та область, Чернівці та область, Тернопіль), а також у своє рідне місто – Білу Церкву продукти швидкого приготування (набори локшини й супів швидкого приготування).

Так, 23 квітня лікарня в Білій Церкві отримала півсотні продуктових наборів, а 24 квітня такі самі набори були доставлені в лікарні Києва і Тернополя. До кінця наступного тижня допомогу отримають ще 6 лікарень в Києві, Чернівцях та Чернівецькій області. Всього в рамках ініціативи планується підтримати понад 700 медичних працівників.

Крім того, в Білій Церкві "Маревен Фуд Європа" першою відгукнулася на заклик голови Білоцерківської міської ради про допомогу у протидії поширенню COVID-19. З перших днів карантину продуктові набори через міських соціальних працівників отримали малозабезпечені мешканці Білої Церкви, які не можуть самі купити продукти.

У квітні під патронат виробничого підприємства, що спеціалізується на виготовленні локшини швидкого приготування та кулінарних приправ, потрапили медики з Білоцерківської лікарні №3.

"Шляхом скорочення комерційних витрат наша Компанія здійснює максимально посильну допомогу в кілька етапів. Спочатку ми звернули увагу на людей похилого віку, які не мають можливості самостійно придбати продукти. Потім придбали товари українського виробництва: маски, рукавички та експрес-тести на коронавірус, яких зараз так не вистачає. Зараз запускаємо підтримку не тільки в Білій Церкві, а й в інших містах України", - сказав Май Ван Мінь, генеральний директор "Маревен Фуд Європа".

Як зазначається, "Маревен Фуд Європа" обіцяє і надалі надавати посильну допомогу всім тим, хто її потребує, доки пандемія не закінчиться, і Україна не зітхне з полегшенням.