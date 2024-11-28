Михаил Поплавский отмечает 75-летие: интересные факты о юбиляре

Поплавский родился 28 ноября 1949 года в селе Мечиславка Головановского района Кировоградской области. После школы окончил ПТУ, затем стал машинистом электровоза на шахте.

В 1990 году защитил докторскую диссертацию "Социально-педагогические основы организации досуга учащейся молодежи".

С 1995 года – ректор Киевского национального университета культуры и искусств. Благодаря его активной работе Киевский национальный университет культуры и искусств уже четвертый год – лидер рейтинга лучших художественных заведений высшего образования Украины.

По мнению критиков, Поплавский сохраняет популярность благодаря тому, что он интуитивно апеллирует к древнейшей украинской ментальности и остается единственным деятелем, пропагандирующим в украинском телеэфире украинскую песню.

Михаил Поплавский известен как автор идеи и генеральный продюсер многих Национальных проектов культуры и искусств по популяризации украинской песни.

В частности, за свою творческую карьеру он инициировал Всеукраинский детский телевизионный детский конкурс "Шаг до звезд" (с 1997 г.), телепрограмму "Наша песня" (с 2004 г.), которая со временем изменила название и получила статус Национальной музыкальной премии " Украинская песня года" и другие.