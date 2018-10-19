У Мінекономрозвитку роз'яснили ситуацію з захопленням заводу "Електронмаш" його екс-керівництвом

"Електронмаш" (фото: spfu.gov.ua)

Екс-керівництво "Електронмашу" забарикадувалося на заводі і спалює документи

У Києві повністю заблокована робота державного підприємства "Електронмаш", яке спеціалізується на поставках електрообладнання для громадського транспорту і вітряних установок. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, якому підпорядкований завод.

У міністерстві заявили, що підприємство блокує організована група на чолі з колишнім директором Віктором Мовою (звільнений з посади у березні цього року) та заступником директора-головним бухгалтером Володимиром Теслюком (питання про його звільнення зараз знаходиться на розгляді в Мінекономрозвитку). Співробітники захопили ряд службових приміщень підприємства і не допускають до документів міністерську комісію, створену у відповідь на звернення СБУ, яка повинна провести інвентаризацію майна і зобов'язань держзаводу.

Незважаючи на супровід силовиків, 18 жовтня комісію фізично не допустили до роботи. При цьому в попередні візити "ревізори" вже з'ясували, що частина бухгалтерських документів і жорстких дисків комп'ютерів, які вони повинні були вивчити у ході перевірок, знищена.

У міністерстві зазначають, що екс-директор заводу Мова і ряд інших керівників є фігурантами розслідування СБУ про зловживання службовим становищем. За даними правоохоронців, з 2000 року підозрювані незаконно привласнили державне майно на суму понад 60 мільйонів гривень і передали з державної власності приміщення площею майже 90 тис. кв. м приватному підприємству родича Віктора Мови. Всього мова йде про 22 відчужених об'єктах нерухомості. При цьому, всупереч нормам законодавства передача нерухомості не узгоджувалася з Фондом держмайна України.

Серед інших звинувачень - закупівлі товарів та послуг з порушеннями і за завищеними цінами. Та ще й у структур, які теж пов'язані з екс-директором.

За словами нинішнього директора "Електронмашу" Дмитра Бондарчука, який був призначений на посаду у вересні цього року, його теж фізично не пускають на робоче місце. А курирує блокаду держпідприємства вже не звільнений Мова, а головбух Теслюк.

"Співробітникам, які роками сидять без роботи, пообіцяли золоті гори і змусили їх заважати роботі державних органів, виставивши міністерство ворогом", - заявив Бондарчук.

"Я раджу їм спочатку ознайомитися з пред'явленими СБУ підозрами і вивчити декларацію Теслюка, сім'я якого при не самих великих доходи за останні десять років набула безліч квартир та земельних ділянок у Києві та області. І вже після цього робити висновки про те, чи варто йому довіряти і що ним насправді рухає", - додав він.

Раніше повідомлялося, що СБУ розкрила схему незаконного заволодіння майном "Електронмашу".