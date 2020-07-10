У МОЗ зробили заяву про новий навчальний рік для школярів

Як пройде навчальний рік 2020-21 у школах (колаж: РБК-Україна)

Максим Степанов розповів про варіанти для школярів і батьків, до яких слід готуватися з 1 вересня

У МОЗ зробили заяву про новий навчальний рік 2020-21 для школярів - питання, яке зараз гостро хвилює всіх батьків.

Так, Максим Степанов, міністр охорони здоров'я на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом на 10 липня сказав, що рішення готується і скоро буде оголошено.

За словами глави відомства, зараз разом з Міністерством освіти і науки вони розглядають різні варіанти (дистанційне навчання, з відвідуванням школи, змішане), розробляють правила та алгоритми.

Долю нового навчального року чиновник пообіцяв вирішити найближчим часом, про що буде оголошено вже через 7-10 днів.

"Звичайно, ми хочемо, щоб наші дітки повернулися до звичайного режиму навчання. Щоб вони пішли в школу 1 вересня... Але COVID-19 вносить свої корективи. Тому ми зараз в умовах адаптивного карантину розробляємо правила, яким чином наші діти могли б вчитися", - сказав чиновник.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня. Для цього потрібно, щоб 3G і 4G було по всій Україні.

А ось депутат від "Слуги народу" і член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук сказав, що 1 вересня в школу точно підуть учні молодших класів, бо вони не зможуть навчатися вдома самостійно.