"Світ не має звикати до геноциду у центрі Європи": як виглядають доставлені в Україну бокси з їжею (фото)

12 територіальних громад і будинків дитини та шість благодійних фондів України отримали допомогу у вигляді понад 30 тисяч кілограмів гуманітарних продуктових наборів.

Хто саме отримав допомогу і що до неї входить – читайте у нашому матеріалі нижче.

Хто і яку допомогу отримав

Відомо, що продукти відправились у деокуповані населені пункти Київської, Миколаївської, Харківської, Сумської, Чернігівської та Запорізької областей, а також 5-му окремому штурмовому полку 25-ої окремої повітрянодесантної бригади та військовим на Ізюмському напрямку.

До складу дорослих наборів увійшов базовий високоенергетичний набір їжі, багатий вуглеводами й доповнений продуктами, які є джерелом білків і жирів. Такий бокс ладний забезпечити харчування дорослої людини терміном на один місяць.

А от дитячі фудбокси створювали з урахуванням основних харчових потреб та смакових уподобань дитини.

Цей збалансований та багатий на вуглеводи, білки, жири, а також продукти з високим вмістом кальцію набір містить: манну та кукурудзяну крупи, макарони, вівсянку, кукурудзяні та шоколадні пластівці, сухе молоко, паштет із птиці, плавлений сир, печиво, какао, сухарі та фруктово-трав'яний чай.

Бізнес закликають допомагати українцям

Зауважимо, що посприяла доставці допомоги від Canada-Ukraine Foundation та донорів цього благодійного фонду перша леді України Олена Зеленська.

"Для тисяч українців, чиє життя й так було непростим, - людей з інвалідністю, сімей, що виховують по троє, п’ятеро дітей, літніх людей - війна є надважким випробуванням. Вони не мають доступу до елементарних базових речей, як-от їжа чи засоби гігієни. росія ставить їх у такі умови, щоб вони втрачали найцінніше - гідність. Тож я вдячна компаніям, які нині допомагають нам не допустити цього", - коментує Зеленська.

"Ми отримуємо гуманітарну допомогу з-за кордону, водночас український бізнес, який працює у складних умовах війни, робить усе, щоб ця допомога потрапила за адресою. Формуючи спільноту небайдужих, ланка за ланкою закриваючи життєво необхідні потреби, ми доводимо, що для українців немає бар’єрів, особливо, коли йдеться про добро та допомогу одне одному", - додає перша леді.

Своєю чергою у Canada-Ukraine Foundation впевнені: українцям мають допомагати всі, хто має змогу, бо "світ не має звикати до геноциду, який просто зараз відбувається у центрі Європи". А відтак - потрібно "підтримувати увагу до війни в Україні".

"Через те, що Росія продовжує щоденно атакувати українські міста, потреба у гуманітарній допомозі наразі тільки збільшується. Для великих компаній, що хочуть допомогти українцям, зараз є дуже важливим не тільки не зменшувати, а й навпаки - у доступний спосіб збільшити обсяг гуманітарної допомоги, що надається", - кажуть у фонді.

Зазначимо, що згідно з даними ООН, гуманітарної допомоги потребують близько 15,7 млн українців. Понад 14 млн людей війна змусила покинути свої домівки: 7 млн перетнули кордони сусідніх країн, а ще 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами. Приблизно 13 млн людей і досі перебувають у постраждалих районах країни й часто не мають доступу до базового набору продуктів.