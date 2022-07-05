"Мир не должен привыкать к геноциду в центре Европы": как выглядят доставленные в Украину боксы с едой (фото)

12 территориальных общин и домов ребенка и шесть благотворительных фондов Украины получили помощь в виде свыше 30 тысяч килограммов гуманитарных продуктовых наборов.

Кто именно получил помощь и что в нее входит – читайте в нашем материале ниже.

Кто и какую помощь получил

Известно, что продукты отправились в деокупированные населенные пункты Киевской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Запорожской областей, а также 5-му отдельному штурмовом полку 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и военным на Изюмском направлении.

В состав взрослых наборов вошел базовый высокоэнергетический набор пищи, богатый углеводами и дополненный продуктами, которые являются источником белков и жиров. Такой бокс готов обеспечить питание взрослого человека сроком на один месяц.

А вот детские фудбоксы создавали с учетом основных пищевых потребностей и вкусовых предпочтений ребенка.

Этот сбалансированный и богатый углеводами, белками, жирами, а также продуктами с высоким содержанием кальция набор содержит: манную и кукурузную крупы, макароны, овсянку, кукурузные и шоколадные хлопья, сухое молоко, паштет из птицы, плавленый сыр, печенье, какао, сухари и фруктово-травяной чай.

Бизнес призывают помогать украинцам

Заметим, что поспособствовала доставке помощи от Canada-Ukraine Foundation и доноров этого благотворительного фонда первая леди Украины Елена Зеленская.

"Для тысяч украинцев, чья жизнь и так была непростой, - людей с инвалидностью, семей, воспитывающих по трое, пятеро детей, пожилых людей - война является сверхтяжелым испытанием. Они не имеют доступа к элементарным базовым вещам, таким как еда или средства гигиены. Россия ставит их в такие условия, чтобы они теряли самое ценное - достоинство. Поэтому я благодарна компаниям, которые сейчас помогают нам не допустить этого", - комментирует Зеленская.

"Мы получаем гуманитарную помощь из-за границы, в то же время украинский бизнес, который работает в сложных условиях войны делает все, чтобы эта помощь попала по адресу. Формируя сообщество неравнодушных, звено за звеном закрывая жизненно необходимые потребности, мы доказываем, что для украинцев нет барьеров, особенно, когда речь идет о добре и помощи друг другу", - добавляет первая леди.

В свою очередь в Canada-Ukraine Foundation уверены: украинцам должны помогать все, кто имеет возможность, потому что "мир не должен привыкать к геноциду, который прямо сейчас происходит в центре Европы". А значит - нужно "поддерживать внимание к войне в Украине".

"Из-за того, что Россия продолжает ежедневно атаковать украинские города, потребность в гуманитарной помощи пока только увеличивается. Для крупных компаний, которые хотят помочь украинцам, сейчас очень важно не только не уменьшать, а наоборот - доступным способом увеличить объем гуманитарной помощи, которая предоставляется", - говорят в фонде.

Отметим, что согласно данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются около 15,7 млн украинцев. Более 14 млн людей война заставила покинуть свои дома: 7 млн пересекли границы соседних стран, а еще 8 млн стали внутренне перемещенными лицами. Примерно 13 млн человек до сих пор находятся в пострадавших районах страны и часто не имеют доступа к базовому набору продуктов.