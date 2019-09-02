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Світ скоро зникне: українська група записала екоманіфест

STYLERЖиття    02.09.2019 - 17:25
Світ скоро зникне: українська група записала екоманіфест
adm:t випустили кліп paket (фото: прес-служба групи)

Група adm:t нагадали людям про екологічні катастрофи

Модна українська група adm:t випустила кліп-экоманифест "paket".

В дебютному відео adm:t символом затухаючої життя на Землі стають лампочки. Вони гаснуть протягом відео - так же повільно, але неминуче, як і людство, що гине через безтурботне ставлення до світу навколо.

"Нас всіх турбують зміни клімату, але не всі усвідомлюють, наскільки глибоко проблеми екології пов'язані з повсякденним життям. ‘paket’ – це пісня-заклик, зупинитися та озирнутися навколо. Якщо кожен з нас почне задавати собі питання: а що конкретно він зробив для екології, можливо одного разу нам вдасться уникнути катастрофи", - каже лідер гурту Андрій Дмитренко.

adm:t — paket

Додамо, що вже цієї осені музиканти adm:t планують низку освітніх заходів в рамках просвітницької екоакціях, вхід на які буде вільний.

Раніше DZIDZIO випустив кліп-мантру, який притягує гроші.

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