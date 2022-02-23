Багато хто робить ці помилки: вчимося правильно промивати крупу для ідеальної каші
Всі знають про те, що перед приготуванням крупи бажано промити і перебрати, але не всі знають, як правильно це робити, щоб каша вийшла смачною і сподобалася всім без винятку. До того ж, далеко не всі зернові необхідно мити.
Про те, як правильно підготувати крупу до приготування, ми розписали в матеріалі нижче.
Примітно, що в коморах і на складах зерно обробляють хімічними препаратами для кращого збереження. Промиванню піддається практично вся крупа, але є винятки.
Не всі крупи потрібно промивати (www.pexels.com)
Крупи промивають вручну, виходячи з таких пропорцій: на 1 кг зерна приблизно 2,5-3,5 л води. Ретельно очищати зерно потрібно до тих пір, поки зливна вода не буде прозорою - це показник того, що крупа готова до подальшої термічної обробки.
Що точно варто промивати:
- рис
- гречка
- пшоно
- перловка
- всі бобові (квасоля, горох, сочевиця, нут, маш і т. д.)
- вівсянку (не Геркулесові пластівці)
Пшоно, рис і горох промивають, щоб позбавити їх від борошнистості. Завдяки цьому в процесі варіння вони не утворюють піну на поверхні та не злипнуться.
Рис, перловку і пшоно необхідно обполоснути в декількох водах. Промивати рис потрібно три рази, але оптимально - п'ять.
Для кращого розварювання гороху, рису і перловки варто їх замочувати на кілька годин, щоб крупи добре набрякли. Після цього крупу ще раз промивають, заливають чистою водою і ставлять на вогонь варитися.
Для ідеальної рисової каші є свої секрети (www.pexels.com)
Рис і пшоно бажано промивати тільки холодною водою.
Тепла вода стане в пригоді для промивання вівсяної, перлової та пшеничної крупи. Гречку теж варто промивати підігрітою водою - це допомагає усунути гіркоту.
Яку крупу не потрібно промивати:
Вівсяні пластівці промивати не потрібно - це за вас зробили вже на підприємстві. Але деякі все ж хочуть очистити пластівці, особливо дрібно дроблені, від зайвої муки. Промивати продукт все одно не варто, а краще просіяти через сито – цього буде достатньо.
Геркулес мити перед приготуванням точно не варто (www.pexels.com)
Манка - це пшениця особливо дрібного помелу. Нікому не спаде на думку мити борошно, тому й манку не слід мити.
Кус-кус - занадто дрібний помел виключає необхідність промивати крупу зайвий раз.
Булгур - це напівфабрикат. На підготовчому етапі він вже пройшов термічну обробку, тому попереднього промивання булгур не потребує.
Кукурудзяну крупу перед варінням теж не рекомендується промивати або замочувати. Її можна перебрати та прибрати лушпиння і сміття. Якщо крупа відсиріла, то її необхідно просушити в духовці. Якщо цього вчасно не зробити, можуть завестися комахи.
Ячну крупу. Ячка - це січка з гострими кутами, в складі якої багато крохмалю – через нього і не рекомендується промивати цю крупу.
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