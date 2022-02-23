Многие совершают эти ошибки: учимся правильно промывать крупу для идеальной каши

Все знают о том, что перед приготовлением крупы желательно промыть и перебрать, но не все знают, как правильно это делать, чтобы каша получилась вкусной и понравилась всем без исключения. К тому же, далеко не все зерновые необходимо мыть.

О том, как правильно подготовить крупу к приготовлению, мы расписали в материале ниже.

Примечательно, что в амбарах и на складах зерно обрабатывают химическими препаратами для лучшей сохранности. Промывке поддается практически вся крупа, но есть исключения.

Не все крупы нужно промывать (www.pexels.com)

Крупы промывают вручную, исходя з таких пропорций: на 1 кг зерна примерно 2,5-3,5 л воды. Тщательно очищать зерно нужно до тех пор, пока сливная вода не будет прозрачной - это показатель того, что крупа готова к дальнейшей термической обработке.

Что точно стоит промывать:

рис

гречку

пшено

перловку

все бобовые (фасоль, горох, чечевицу, нут, маш и т. д.)

овсянку (не геркулесовые хлопья)

Пшено, рис и горох промывают, чтобы избавить их от мучнистости. Благодаря этому в процессе варки они не образуют пену на поверхности и не слипнутся.

Рис, перловку и пшено необходимо ополоснуть в нескольких водах. Промывать рис нужно три раза, но оптимально - пять.

Для лучшего разваривания гороха, риса и перловки стоит их замачивать на несколько часов, чтобы крупы хорошо набухли. После этого крупу еще раз промывают, заливают чистой водой и ставят на огонь вариться.

Для идеальной рисовой каши есть свои секреты (www.pexels.com)

Рис и пшено желательно промывать только холодной водой.

Теплая вода пригодится для промывки овсяной, перловой и пшеничной крупы. Гречку тоже стоит промывать подогретой водой - это помогает устранить горечь.

Какую крупу не нужно промывать:

Овсяные хлопья промывать не нужно - это за вас сделали уже на предприятии. Но некоторые все же хотят очистить хлопья, особенно мелкодробленые, от лишней муки. Промывать продукт все равно не стоит, а лучше просеять через сито – этого будет достаточно.

Геркулес мыть перед приготовлением точно не стоит (www.pexels.com)

Манку - это пшеница особо мелкого помола. Никому не придет в голову мыть муку, поэтому же манку не следует мыть.

Кус-кус - слишком мелкий помол исключает необходимость промывать крупу лишний раз.

Булгур - это полуфабрикат. На подготовительном этапе он уже прошел термическую обработку, поэтому в предварительной промывке булгур не нуждается.

Кукурузную крупу перед варкой тоже не рекомендуется промывать или замачивать. Ее можно перебрать и убрать шелуху и мусор. Если крупа отсырела и скомкалась, то ее необходимо просушить в духовке. Если этого вовремя не сделать, могут завестись насекомые.

Ячневую крупу. Ячка - это сечка с острыми углами, в составе которой много крахмала – из-за него и не рекомендуется промывать эту крупу.