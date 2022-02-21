Отбелят зубы и снимут зубную боль: необычное применение специй, которые есть на каждой кухне

Мы привыкли добавлять специи в блюда для придания им яркости вкуса и аромата, но спектр применения пряностей куда шире, чем вы могли бы подумать!

Как привычные гвоздика, бадьян и куркума могут помочь отбелить зубы, освежить дыхание и даже справиться с зубной болью, читайте в нашем материале ниже .

Бадьян (анис)

"Звездочки" бадьяна имеют целебную силу (www.pexels.com)

Применение бадьяна возможно не только в качестве специи, но и для освежения дыхания. Для этого после еды просто пожуйте маленький кусочек пряности.

При запахе изо рта приготовьте раствор бадьяна. Для этого 2 ч.л. звездочек бадьяна залить 1 стаканом кипятка, настаивать 15 минут, процедить, прополоскать рот после еды.

Куркума

Куркума способна вернуть белизну зубам, удалить темный налет и даже осветлить потемневшую эмаль на 2-3 тона. А главное, натуральные средства действуют мягко и безопасно, не повреждая поверхность зубов.

Куркума поможет сделать улыбку белоснежной (www.pexels.com)

Зубной порошок из куркумы

На влажную зубную щетку нанесите ¼ чайной ложки порошка куркумы.

Распределите по поверхности зубов и оставьте на 30 сек.

Прополощите рот теплой водой и почистите зубы зубной пастой

А можно самостоятельно сделать ароматную пасту из куркумы и мятного масла.

Для этого соедините ½ чайной ложки порошка куркумы, 2 капли мятного масла и пару капель воды. Полученной смесью чистите зубы около 3 мин. Не смывайте пасту еще 5 минут, чтобы она подействовала, а затем прополощите рот прохладной водой.

Еще один простой вариант пасты получится, если соединить куркуму с оливковым маслом. Для этого возьмите 1 ч.л. порошка пряности и хорошо смешайте с 1 ст. л. оливкового масла. Чистите зубы такой пастой пару минут.

Помните, что для получения видимого результата нужно использовать средства из куркумы не менее недели.

Гвоздика

Гвоздика поможет избавиться от зубной боли и освежить дыхание.

Гвоздика успокоит зубную боль (www.pexels.com)

При приготовлении раствора для полоскания необходимо измельчить несколько бутонов и высыпать в стакан теплой воды. Можно использовать сразу молотую гвоздику. Прополощите рот приготовленным средством и наслаждайтесь свежестью дыхания.

Совладать с зубной болью поможет смесь гвоздики и оливкового масла. Смешать щепотку молотой гвоздики и 1 ст. л. оливкового масла. Смочить в смеси ватный тампон и приложить к больному зубу на 20 минут. Не забывайте, что это временна мера, и визит к стоматологу откладывать не стоит!