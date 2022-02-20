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Острее бритвы: неожиданные и легкие способы наточить ножи и ножницы в доме

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Воскресенье 20 февраля 2022 09:20
Острее бритвы: неожиданные и легкие способы наточить ножи и ножницы в доме Фото: Наточить ножи и ножницы подручными средствами может каждый (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Острые ножи в доме значительно облегчают процесс приготовления пищи, а ножницы помогают без усилий справляться с бытовыми задачами, например, порезать бумагу или срезать край упаковки майонеза.

Мы собрали самые простые и необычные лайфхаки, которые помогут быстро заточить ножи, ножницы и нож-насадку блендера. О том, как это сделать, читайте в материале ниже.

Как наточить ножницы

Канцелярские и маникюрные ножницы можно наточить с помощью обычной алюминиевой фольги. Для этого оторвите от рулона лист, сложите его в несколько слоев и коло минуты режьте фольгу ножницами.

Острее бритвы: неожиданные и легкие способы наточить ножи и ножницы в доме

Наточить ножницы поможет фольга (www.pexels.com)

Ножницы можно наточить и с помощью обычной…иголки! Для этого закрепите иголку на поверхности или придержите рукой, плавными движениями режьте ее, начиная от основания ножниц до их острия.

Еще один простой и доступный метод – заточить ножницы об наждачку. Но учтите, что наждачную бумагу используют, когда инструмент затупился не сильно. Абразивность наждачки должна быть 150-200 (мелкозернистая).

Для того, чтобы наточить режущую часть, нужно резать наждачную бумагу – выполнять движения 15-20 раз, а затем вытереть лезвия салфеткой.

Как легко и просто наточить нож

Самый простой и оригинальный способ – наточить нож о дно керамической чашки.

Острее бритвы: неожиданные и легкие способы наточить ножи и ножницы в доме

Нож можно наточить о дно старой чашки (www.pexels.com)

Кружку переверните вверх дном. Кромка на дне чашки должна быть шероховатой, без глазури. Прикладывая небольшое усилие, резким движением трижды проведите лезвием ножа по направлению от ручки к концу острия. Поверните лезвие другой стороной и повторите.

Сполосните нож водой и попробуйте что-нибудь нарезать. Если нож недостаточно острый, повторите процедуру еще пару раз.

Чтобы наточить нож об наждачку, нужно положить ее на ровную поверхность, и, придерживая свободной рукой край, точить лезвие скользящими движениями. Можно облегчить себе задание и использовать двусторонний скотч, чтобы закрепить наждачную бумагу на ровной поверхности.

Есть еще один простой способ наточить нож с помощью наждачной бумаги. Нам также понадобиться плоский коврик для мышки, наждачка разной абразивности (гритности) и кусочек кожи.

Острее бритвы: неожиданные и легкие способы наточить ножи и ножницы в доме

Ножи можно наточить до остроты с помощью наждачки (www.pexels.com)

Кладем бумагу на коврик, канцелярскими зажимами прихватываем с двух сторон для удобства. Очень облегчит работу наждачка с клейкой обратной стороной.

Протягиваем нож режущей кромкой по бумаге, стараясь минимально надавливать. Точим обе стороны до заусенца, затем переходим на более мелкую наждачную бумагу, и все повторяем. Когда дошли до самой мелкой из имеющихся, снимите остатки заусенца на коже.

Точим лезвия блендера

А что, если затупился нож в блендере? Для этой кухонной техники есть свой простой лайфхак.

На помощь снова придет фольга. Делаем из материала несколько плотных комочков, бросаем их в чашу блендера, закрываем крышкой и включаем на максимальный режим. Через пару минут работы ножи будут как новенькие!

Напомним, что ранее мы писали, как быстро очистить посуду от подгоревшей пищи.

Также читайте о несложных лайфхаках, которые продлят жизнь тряпкам, губкам и швабре.

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