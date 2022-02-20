Гостріше бритви: несподівані і легкі способи наточити ножі і ножиці вдома

Гострі ножі вдома значно полегшують процес приготування їжі, а ножиці допомагають без зусиль справлятися з побутовими завданнями, наприклад, порізати папір або зрізати край упаковування майонезу.

Ми зібрали найпростіші і незвичайні лайфхаки, які допоможуть швидко заточити ножі, ножиці і ніж-насадку блендера. Про те, як це зробити, читайте в матеріалі нижче .

Як наточити ножиці

Канцелярські та манікюрні ножиці можна наточити за допомогою звичайної алюмінієвої фольги. Для цього відірвіть від рулону лист, складіть його в кілька шарів і близько хвилини ріжте фольгу ножицями.

Наточити ножиці допоможе фольга (www.pexels.com)

Ножиці можна наточити й за допомогою звичайної…голки! Для цього закріпіть голку на поверхні або притримайте рукою, плавними рухами ріжте її, починаючи від основи ножиць до їх вістря.

Ще один простий і доступний метод - заточити ножиці об наждачку. Але врахуйте, що наждачний папір використовують, коли інструмент затупився не сильно. Абразивність наждачки повинна бути 150-200 (дрібнозерниста).

Для того, щоб наточити ріжучу частину, потрібно різати наждачний папір – виконувати рухи 15-20 разів, а потім витерти леза серветкою.

Як легко і просто наточити ніж

Найпростіший і оригінальний спосіб - наточити ніж об дно керамічної чашки.

Ніж можна наточити об дно старої чашки (www.pexels.com)

Кухоль переверніть догори дном. Крайка на дні чашки повинна бути шорсткою, без глазурі. Докладаючи зусиль, різким рухом тричі проведіть лезом ножа у напрямку від ручки до кінця вістря. Поверніть лезо іншою стороною і повторіть.

Сполосніть ніж водою і спробуйте що-небудь нарізати. Якщо ніж недостатньо гострий, повторіть процедуру ще пару раз.

Щоб наточити ніж об наждачку, потрібно покласти її на рівну поверхню, і, притримуючи вільною рукою край, точити лезо ковзаючими рухами. Можна полегшити собі завдання і використовувати двосторонній скотч, щоб закріпити наждачний папір на рівній поверхні.

Є ще один простий спосіб наточити ніж за допомогою наждачного паперу. Нам також знадобитися плоский килимок для мишки, наждачка різної абразивності (грітності) і шматочок шкіри.

Ножі можна наточити до гостроти за допомогою наждачки (www.pexels.com)

Кладемо папір на килимок, канцелярськими затискачами прихоплюємо з двох сторін для зручності. Дуже полегшить роботу наждачка з клейкою зворотною стороною.

Простягаємо ніж ріжучою кромкою по паперу, намагаючись мінімально натискати. Точимо обидві сторони до задирки, потім переходимо на більш дрібний наждачний папір, і все повторюємо. Коли дійшли до найдрібнішого з наявних, зніміть залишки задирки на шкірі.

Точимо леза блендера

А що, якщо затупився ніж в блендері? Для цієї кухонної техніки є свій простий лайфхак.

На допомогу знову прийде фольга. Робимо з матеріалу кілька щільних кульок, кидаємо їх в чашу блендера, закриваємо кришкою і включаємо на максимальний режим. Через пару хвилин роботи ножі будуть як новенькі!