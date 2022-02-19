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Як очистити посуд від пригорілої їжі за лічені хвилини: все простіше простого

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Субота 19 лютого 2022 15:14
Як очистити посуд від пригорілої їжі за лічені хвилини: все простіше простого Фото: Кухонне начиння легко відмити підручними засобами (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Варто лише відвернутися або відволіктися, як старанно приготована вечеря пригоріла і прилипла до каструлі або сковороді. Як же врятувати посуд і швидко відмити залишки їжі?

Існує безпечні способи відчистити кухонне начиння від пригорілої їжі без шкоди для поверхні. Про них ми розповімо у матеріалі нижче.

Пригорілу їжу з дна і стінок посуду легко можна видалити за допомогою кип'ятіння. Для цього залийте в посуд гарячу воду, додайте трохи рідкого мила або засоби для миття посуду і поставте на вогонь на 10-15 хвилин. Після кип'ятіння залишки їжі легко можна буде прибрати губкою.

Як очистити посуд від пригорілої їжі за лічені хвилини: все простіше простого

Каструлю легко відмиє сіль і сода (www.pexels.com)

Ще один спосіб врятувати згорілу каструлю - кальцинована сода (її використовують для прання і часто додають в порошки для машинок). Насипте в посуд 2-3 чайних ложки засобу, додайте води, і доведіть суміш до кипіння.

Як відмити емальовану каструлю

Якщо їжа пригоріла в емальованій каструлі, на виручку прийде звичайна харчова сіль.

Налийте в місткість 3 л води та додайте 2-3 ст.л. солі, накрийте кришкою і прокип'ятіть 15-20 хвилин. Розчин не зливаємо, а залишаємо до повного охолодження. Після цього моємо каструлю як зазвичай за допомогою миючого засобу.

Як очистити посуд від пригорілої їжі за лічені хвилини: все простіше простого

Емальована поверхня не постраждає при правильному чищенні (www.pexels.com)

Ще один помічник на кухні – харчова сода. Вона теж здатна повернути каструлі первозданний вигляд. Наливаємо в посуд гарячу воду і додаємо пів склянки соди, накриваємо кришкою. Ми залишаємо каструлю на 25-50 хвилин.

По закінченню часу, ставимо посуд на розігріту плиту і кип'ятимо розчин 10-15 хвилин. Даємо каструлі охолонути та вимиваємо підгорілу їжу своїм звичним способом.

Як очистити від залишків їжі сковорідку

Пригоріла їжа на сковороді? Не біда - все можна виправити. Варто врахувати матеріал посуду, і тільки тоді переходити до чищення.

Наприклад, сковороду з нержавійки врятує лимонна кислота. Розчиніть в склянці окропу 15 гр кислоти, вилийте в сковороду і поставте на вогонь до закипання. Тримайте розчин на повільному вогні не менше 15-20 хвилин. Після цього промийте посуд у воді губкою з невеликою кількістю соди.

Як очистити посуд від пригорілої їжі за лічені хвилини: все простіше простого

Сковороду допоможе відмити вугілля і лимонна кислота (www.pexels.com)

А якщо лимонна кислота не допомогла, то варто звернути увагу на активоване вугілля.

5-6 таблеток необхідно потовкти в порошок і посипати пригорілу ділянку. Зачекайте 30 хвилин і влийте в посуд 1 ст. теплої води. Відставте сковороду ще на 30 хвилин, а потім вимийте посуд як зазвичай.

Якщо ви щаслива володарка тефлонової або керамічної сковороди, то з таким посудом ще простіше. Потрібно лише налити теплу воду з невеликою кількістю рідини для миття посуду і залишити на пів години.

Якщо після замочування на дні ще залишається пригоріла їжа, спробуйте позбутися від неї за допомогою зубної пасти. Залиште засіб на 30 хвилин на поверхні, а потім змийте.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як продовжити життя інвентарю для прибирання: швабрам, кухонним губкам і серветкам для прибирання.

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