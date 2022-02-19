І до м'яса, і в салат: ця корисна спеція змінить смак ваших страв до невпізнаваності
Кориця стійко асоціюється у багатьох з ароматними яблучними пирогами, глінтвейном і десертами. Але спектр застосування цієї запашної спеції куди ширше, ніж ви могли подумати.
Виявляється, пряність можна додавати в багато продуктів, і отримати зовсім нове "звучання" страви, пише видання Вelnovosti.by.
М'ясні страви
За допомогою кориці можна легко поліпшити смак м'яса і зробити його не таким різким. Для цього невелику кількість спеції додають в м'ясний фарш.
А можете поекспериментувати на кухні і скористатися такою порадою: перед запіканням м'ясо натріть сумішшю кориці і гірчиці. Страва матиме приголомшливий смак і аромат!
Страви з сиру
Сир з корицею - відмінне поєднання (www.pexels.com)
Сиру з корицею - класика кулінарії. Будь-яка страва з таким поєднання стає більш апетитною та ароматною.
Дрібка спеції перетворить традиційні сирники в незвичайний десерт, гідний ресторану. Пряність можна додавати й у звичні сирні запіканки.
А для тих, хто не хоче витрачати багато сил і часу на готування, підійде експрес-варіант: просто прикрасити порцію сиру медом з корицею. Аромат і смак вас підкорять!
Домашній лимонад
Смак власноруч приготованого лимонаду заграє по-новому, якщо додати в напій корицю. Пряність ідеально поєднується з традиційним імбирним напоєм і є в глінтвейні. Також можна додати спецію в смузі – вийде оригінальний варіант.
Страви з яблуками і ягодами
Корця відмінно "уживається" з ягодами і яблуками (www.pexels.com)
Класична парочка яблуко + кориця - це завжди безпрограшний варіант. Також пряність прекрасно поєднується і з іншими фруктами і ягодами.
Заправки та соуси
Для любителів кулінарних експериментів є хороша новина - корицю можна додавати в соуси та заправки для додання їм пряного оригінального смаку. Навіть заправки для салатів заграють по-новому після введення цієї спеції.
Каша стане смачніше
Солодкі каші - хороший спосіб урізноманітнити меню. Спробуйте додати в таку страву трохи кориці - ви отримаєте корисний варіант! Ця пряність покращує травлення, зміцнює імунітет і поліпшує кровообіг і пам'ять!
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