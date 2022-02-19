Таку "шубу" ви ще не їли! Переможець МастерШеф11 навчає готувати звичний салат по-новому
Фото: Переможець МастерШеф11 поділився рецептом незвичайної"шуби" (instagram.com/bohdan_shynkarov)
"Шуба" - звичний зимовий салат, який часто готують не тільки на свята, але і в будні. І якщо класичний рецепт вам приївся, тоді варто спробувати оригінальний варіант від переможця шоу МастерШеф11 Богдана Шинкарьова.
Шеф-кухар розповів в Instagram, як зробити незвичну "шубу", яка встигла підкорити його друзів.
Оригінальна шуба зі скумбрією
"Шуба" відрізняється не тільки оригінальним смаком, але і зовнішнім виглядом (instagram.com/bohdan_shynkarov)
Знадобитися:
- Буряк
- Картопля
- Морква
- Скумбрія
- Сіль, спеції на смак
- Лимонний сік
- Желатин
- Майонез за бажанням
- Невеликі силіконові формочки
Приготування:
- Відварюємо буряк, моркву і картоплю.
- Дуже дрібно нарізаємо цибулю і кладемо в холодну воду з льодом.
- Розбираємо копчену скумбрію, відокремлюємо м'якоть від кісток, дрібно нарізаємо.
- Натираємо на тертці картоплю і моркву. Додаємо сіль і трохи лимонного соку.
- Варений буряк нарізаємо, додаємо сметану або вершки та перебиваємо блендером.
- Додаємо спеції: коріандр, сіль, перець і лимонний сік - все на смак.
- Додаємо в бурякову масу желатин. Щоб мус не перетворився в гумову кульку, дотримуємося пропорції - 1,2 г желатину на 100 г бурякової маси. Тобто на 1 кг бурякової маси, 12 г желатину. Нагрійте масу вище 60 градусів, але не доводьте до кипіння, інакше желатин не спрацює. Тільки акуратно - без кришки ця маса буде дуже "стріляти".
Збираємо шубу:
- Силіконову форму заповнюємо на половину буряковим мусом.
- Кладемо в центр трохи моркви, туди ж картоплю, трохи цибулі, потім скумбрію.
- Вирізаємо шматочок чорного хліба та акуратно вдавлюємо, як би проштовхуючи, всередину начинку, до моменту, поки бурякова маса не заповнить всю форму.
- Відправляємо заготовки в морозилку на кілька годин. Заморожуємо, дістаємо з форми, даємо відтанути, і вуаля - все готово!
Нагадаємо, що раніше переможниця МастерШеф11 Яна Балог навчила готувати курочку у вакуумі вдома.
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