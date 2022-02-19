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Таку "шубу" ви ще не їли! Переможець МастерШеф11 навчає готувати звичний салат по-новому

Новость на русском →
Субота 19 лютого 2022 11:38
Таку "шубу" ви ще не їли! Переможець МастерШеф11 навчає готувати звичний салат по-новому Фото: Переможець МастерШеф11 поділився рецептом незвичайної"шуби" (instagram.com/bohdan_shynkarov)
Автор: Ольвія Агаркова

"Шуба" - звичний зимовий салат, який часто готують не тільки на свята, але і в будні. І якщо класичний рецепт вам приївся, тоді варто спробувати оригінальний варіант від переможця шоу МастерШеф11 Богдана Шинкарьова.

Шеф-кухар розповів в Instagram, як зробити незвичну "шубу", яка встигла підкорити його друзів.

Оригінальна шуба зі скумбрією

Таку &quot;шубу&quot; ви ще не їли! Переможець МастерШеф11 навчає готувати звичний салат по-новому

"Шуба" відрізняється не тільки оригінальним смаком, але і зовнішнім виглядом (instagram.com/bohdan_shynkarov)

Знадобитися:

  • Буряк
  • Картопля
  • Морква
  • Скумбрія
  • Сіль, спеції на смак
  • Лимонний сік
  • Желатин
  • Майонез за бажанням
  • Невеликі силіконові формочки

Приготування:

  • Відварюємо буряк, моркву і картоплю.
  • Дуже дрібно нарізаємо цибулю і кладемо в холодну воду з льодом.
  • Розбираємо копчену скумбрію, відокремлюємо м'якоть від кісток, дрібно нарізаємо.
  • Натираємо на тертці картоплю і моркву. Додаємо сіль і трохи лимонного соку.
  • Варений буряк нарізаємо, додаємо сметану або вершки та перебиваємо блендером.
  • Додаємо спеції: коріандр, сіль, перець і лимонний сік - все на смак.
  • Додаємо в бурякову масу желатин. Щоб мус не перетворився в гумову кульку, дотримуємося пропорції - 1,2 г желатину на 100 г бурякової маси. Тобто на 1 кг бурякової маси, 12 г желатину. Нагрійте масу вище 60 градусів, але не доводьте до кипіння, інакше желатин не спрацює. Тільки акуратно - без кришки ця маса буде дуже "стріляти".

Збираємо шубу:

  • Силіконову форму заповнюємо на половину буряковим мусом.
  • Кладемо в центр трохи моркви, туди ж картоплю, трохи цибулі, потім скумбрію.
  • Вирізаємо шматочок чорного хліба та акуратно вдавлюємо, як би проштовхуючи, всередину начинку, до моменту, поки бурякова маса не заповнить всю форму.
  • Відправляємо заготовки в морозилку на кілька годин. Заморожуємо, дістаємо з форми, даємо відтанути, і вуаля - все готово!

Нагадаємо, що раніше переможниця МастерШеф11 Яна Балог навчила готувати курочку у вакуумі вдома.

Також ми публікували фірмові перевірені рецепти українських зірок.

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