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Такую "шубу" вы еще не ели! Победитель МастерШеф11 учит готовить привычный салат по-новому

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 11:38
Такую "шубу" вы еще не ели! Победитель МастерШеф11 учит готовить привычный салат по-новому Фото: Победитель МастерШеф11 поделился рецептом необычной "шубы"(instagram.com/bohdan_shynkarov)
Автор: Ольвия Агаркова

"Шуба" – привычный зимний салат, который часто готовят не только на праздники, но и в будни. И если классический рецепт вам приелся, тогда стоит попробовать оригинальный вариант от победителя шоу МастерШеф11 Богдана Шинкарева.

Шеф-повар рассказал в Instagram, как сделать необычную "шубу", которая успела покорить его друзей.

Оригинальная шуба со скумбрией

Такую &quot;шубу&quot; вы еще не ели! Победитель МастерШеф11 учит готовить привычный салат по-новому

"Шуба" отличается не только оригинальным вкусом, но и внешним видом (instagram.com/bohdan_shynkarov)

Понадобится:

  • Свекла
  • Картофель
  • Морковь
  • Скумбрия
  • Соль, специи по вкусу
  • Лимонный сок
  • Желатин
  • Майонез по желанию
  • Небольшие силиконовые формочки

Приготовление:

  • Отвариваем свеклу, морковь и картофель.
  • Очень мелко нарезаем лук и кладем его в холодную воду со льдом.
  • Разбираем копченую скумбрию, отделяем мякоть от костей, мелко нарезаем.
  • Натираем на терке картофель и морковь. Добавляем соль и немного лимонного сока.
  • Вареную свеклу нарезаем, добавляем сметану или сливки и перебиваем блендером.
  • Добавляем специи: кориандр, соль, перец и лимонный сок - все по вкусу.
  • Добавляем в свекольную массу желатин. Чтобы мусс не превратился в резиновый шарик, соблюдаем пропорцию - 1,2 г желатина на 100 г свекольной массы. То есть на 1 кг свекольной массы, 12 г желатина. Нагрейте массу выше 60 градусов, но не доводите до кипения, иначе желатин не сработает. Только аккуратно - без крышки эта масса будет очень "стрелять".

Собираем шубу:

  • Силиконовую форму заполняем на половину свекольным муссом.
  • Кладем в центр немного моркови, туда же картофель, немного лука, потом скумбрию.
  • Вырезаем кусочек черного хлеба и аккуратно вдавливаем, как бы проталкивая, внутрь начинку, до момента, пока свекольная масса не заполнит всю форму.
  • Отправляем заготовки в морозилку на несколько часов. Замораживаем, достаем из формы, даем оттаять, и вуаля - все готово!

Напомним, что ранее победительница МастерШеф11 Яна Балог научила готовить курочку в вакууме дома.

Также мы публиковали фирменные проверенные рецепты украинских звезд.

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