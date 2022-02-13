Украинские звезды поделились рецептами блюд, которыми соблазняют своих любимых: идеально ко Дню Валентина
Среди украинских звезд немало отличных хозяек, которые способны не хуже, чем кулинарные блогеры, научить готовить фирменные блюда, проверенные годами. Секретные рецепты неоднократно опробованы на близких! День святого Валентина – особый повод порадовать вторую половинику вкусным десертом, перед которым избранник или избранница точно не устоят!
Styler сделал подборку вкусных рецептов от признанных звездных хозяек – ведущих Марички Падалко и Лилии Ребрик, а также певицы Алины Гросу.
Нежный брауни от Марички Падалко
Понадобиться:
- 3 яйца
- 1,5 стакана сахара
- 100 г сливочного масла
- 1 стакан молока
- 2 неполных стакана посеянной муки
- 80 г какао
- 0,5 ч. л. соли
- 0,25 ч. с. соды
- 1 ч. л. разрыхлителя
Сметанный крем:
- 3 стандартные упаковки сметаны 20%
- сахар на вкус
- загуститель
Приготовление:
- Взбить яйца с сахаром. Добавить растопленное масло, а затем влить молоко.
- В отдельной посуде смешать все "сухие" ингредиенты. Постепенно добавить их в молочно-яичную смесь, смешать на низкой скорости комбайна.
- Тесто должно получиться довольно густым. Если видите, что оно получилось загустевшим, и комбайн его едва перемешивает, добавьте еще совсем немного молока.
- Выпекать в мультиварке при температуре 150-160 °С 1,5 часа. Степень готовности пробуйте зубочисткой. В духовке хватит 170-180 градусов и минут 40-50.
- Готовим сметанный крем. Взбиваем все ингредиенты.
Шоколадный фондан от Алины Гросу
Понадобятся:
- 2 плитки черного шоколада (70%)
- 180 гр сливочного масла
- 200 гр сахарной пудры со вкусом ванили
- 4 яйца
- 100 гр муки
Дополнительные ингредиенты для украшений: певица добавляет внутрь кекса немного сгущенки, а сверху фондан посыпает кокосовой стружкой.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- На водяной бане растопите масло и поломанный на кусочки шоколад (периодически помешивайте до однородной массы).
- Параллельно взбейте 4 яйца и сахарную пудру.
- Снимите с бани шоколад, дайте ему пару минут остыть и понемногу влейте его в сахарно-яичную массу, тщательно помешайте.
- Медленно и небольшими порциями добавляйте просеянную муку.
- Формочки смазываем маслом и в каждую вливаем жидкое тесто. Ставим в духовку.
- Выпекаем от 5 до 10 минут. Готовность проверить достаточно просто. Пропечься маффины должны хорошо, но верхушки просто обязаны быть немножко мягкими - это гарантия того, что десерты жидкие внутри и не превратились из фонданов в обычные кексы.
- Если хотите сделать фонданы с начинкой, то добавьте сгущенку в момент разливания теста по формочкам. Сначала заполните форму шоколадной массой только наполовину, затем внутрь капните немного сгущенки, а далее заполните форму остатками шоколадного теста.
Бисквитный торт с суфле от Лилии Ребрик
Понадобиться:
Для бисквита:
- 5 яиц
- неполный стакан сахара
- неполный стакан муки
Для творожного коржа:
- 800 гр творога
- 2 желтка
- лимонное или апельсиновое желе
Для суфле:
- 5 охлажденных белков
- сахар
- вишневое желе
Приготовление:
1.Первый корж - бисквитный. Разбиваем 5 яиц, отделяем белки и взбиваем их с сахаром. Не переставая взбивать, добавляем 5 желтков и муку.
Перемешиваем до однородной массы, выливаем тесто в форму с пергаментом. Выпекаем бисквит 50 минут.⠀
2.Второй корж - творожный. Творог пропускаем через мясорубку до однородной массы, добавляем 2 желтка и желатин, тщательно перемешиваем.
Предварительно готовим желтое желе - лимонное или апельсиновое. Растворяем 1 пачку желе на 200 мл воды. Даем ему остыть, но не застыть. Вливаем в творожную массу
Лилия - отменная хозяйка (instagram.com/liliia.rebrik)
Добавляем желе к творогу и взбиваем блендером.⠀
Выкладываем бисквит в форму на бумагу для выпекания (важно, чтобы края бумаги были выше бисквита), выливаем сверху творожную массу, отправляем в холодильник до застывания.
Последний корж - суфле. Берем 5 охлажденных белков и, постепенно добавляя сахар, взбиваем до однородной массы.
Добавляем разведенный в ложке быстрорастворимый желатин, и продолжаем взбивать.
Для этого коржа также необходимо предварительно приготовить желе. Охлажденное (но не застывшее) желе выливаем в белковую массу и продолжаем взбивать до розового цвета.⠀
Вынимаем бисквит с творожной массой из холодильника и, придерживая форму бумагой, выливаем сверху суфле. Отправляем в холодильник застывать третий слой.
Торт готов! Можно украсить его по желанию.⠀
Напомним, что ранее мы делились рецептом быстрых и простых необычных ватрушек.
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