Українські зірки поділилися рецептами страв, якими спокушають своїх коханих: ідеально До Дня Валентина
Серед українських зірок чимало відмінних господинь, які здатні не гірше, ніж кулінарні блогери, навчити готувати фірмові страви, перевірені роками. Секретні рецепти неодноразово випробувані на близьких! День святого Валентина - особливий привід порадувати другу половинку смачним десертом, перед яким обранець або обраниця точно не встоять!
Styler зробив добірку смачних рецептів від визнаних зіркових господинь - ведучих Марічки Падалко і Лілії Ребрик, а також співачки Аліни Гросу.
Ніжний брауні від Марічки Падалко
Знадобитися:
- 3 яйця
- 1,5 склянки цукру
- 100 г вершкового масла
- 1 стакан молока
- 2 неповних склянки посіяного борошна
- 80 г какао
- 0,5 ч. л. солі
- 0,25 ч. с. соди
- 1 ч. л. розпушувача
Сметанний крем:
- 3 стандартні упаковки сметани 20%
- цукор на смак
- загусник
Приготування:
- Збити яйця з цукром. Додати розтоплене масло, а потім влити молоко.
- В окремому посуді змішати всі "сухі" інгредієнти. Поступово додати їх в молочно-яєчну суміш, змішати на низькій швидкості комбайна.
- Тісто має вийти досить густим. Якщо бачите, що воно вийшло загуслим, і комбайн його ледь перемішує, додайте ще зовсім небагато молока.
- Випікати в мультиварці при температурі 150-160 °С 1,5 години. Ступінь готовності перевіряйте зубочисткою. У духовці вистачить 170-180 градусів і хвилин 40-50.
- Готуємо сметанний крем. Збиваємо всі інгредієнти.
Шоколадний фондан від Аліни Гросу
Знадобитися:
- 2 плитки чорного шоколаду (70%)
- 180 гр вершкового масла
- 200 гр цукрової пудри зі смаком ванілі
- 4 яйця
- 100 гр борошна
Додаткові інгредієнти для прикрас: можна додати всередину кексу трохи згущеного молока, а зверху фондан посипати кокосовою стружкою.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- На водяній бані розтопіть масло і поламаний на шматочки шоколад (періодично помішуйте до однорідної маси).
- Паралельно збийте 4 яйця і цукрову пудру.
- Зніміть з водяної бані шоколад, дайте йому пару хвилин охолонути та потроху влийте його в цукрово-яєчну масу, ретельно перемішайте.
- Повільно і невеликими порціями додавайте просіяне борошно.
- Формочки змащуємо маслом і в кожну вливаємо рідке тісто. Ставимо в духовку.
- Випікаємо від 5 до 10 хвилин. Готовність перевірити досить просто. Пропектися мафіни повинні добре, але верхівки просто зобов'язані бути трошки м'якими - це гарантія того, що десерти рідкі всередині та не перетворилися з фонданів у звичайні кекси.
- Якщо хочете зробити фондани з начинкою, то додайте згущене молоко в момент розливання тіста по формах. Спочатку заповніть форму шоколадною масою тільки наполовину, потім всередину капніть трохи згущеного молока, а далі заповніть форму залишками шоколадного тіста.
Бісквітний торт з суфле від Лілії Ребрик
Знадобитися:
Для бісквіта:
- 5 яєць
- неповний стакан цукру
- неповний стакан борошна
Для сирного коржа:
- 800 гр сиру
- 2 жовтки
- лимонне або апельсинове желе
- желатин
Для суфле:
- 5 охолоджених білків
- цукор
- желатин
- вишневе желе
Приготування:
1.Перший корж - бісквітний. Розбиваємо 5 яєць, відокремлюємо білки та збиваємо їх з цукром. Не перестаючи збивати додаємо 5 жовтків і борошно.
Перемішуємо до однорідної маси, виливаємо тісто в форму з пергаментом. Випікаємо бісквіт 50 хвилин.⠀
2.Другий корж - сирний. Сир пропускаємо через м'ясорубку до однорідної маси, додаємо 2 жовтки та желатин, ретельно перемішуємо.
Попередньо готуємо жовте желе - лимонне або апельсинове. Розчиняємо 1 пачку желе на 200 мл води. Даємо йому охолонути, але не застигнути. Виливаємо в сирну масу.
Лілія - відмінна господиня (instagram.com/liliia.rebrik)
Додаємо желе до сиру і збиваємо блендером.⠀
Викладаємо бісквіт у форму на папір для випікання (важливо, щоб краї паперу були вище бісквіта), виливаємо зверху сирну масу, відправляємо в холодильник до застигання.
Останній корж - суфле. Беремо 5 охолоджених білків і, поступово додаючи цукор, збиваємо до однорідної маси.
Додаємо розведений в ложці швидкорозчинний желатин, і продовжуємо збивати.
Для цього коржа також необхідно попередньо приготувати желе. Охолоджене (але не застигле) желе виливаємо в білкову масу і продовжуємо збивати до рожевого кольору.⠀
Виймаємо бісквіт з сирною масою з холодильника і, притримуючи форму папером, виливаємо зверху суфле. Відправляємо в холодильник застигати третій шар.
Торт готовий! Можна прикрасити його за бажанням.⠀
Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом швидких і простих незвичайних ватрушок.
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