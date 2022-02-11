Ці ресторанні страви з яєць від зірок МастерШеф займуть пару хвилин: просто смакота
Страви з яєць здобули славу традиційних сніданків і перекусів на швидку руку. Але яєчне меню можна урізноманітнити, відійшовши від звичних яєчні і омлету, і побалувати себе ресторанними стравами з цього продукту.
Учасник МастерШеф 8 та Битва сезонів, шеф-кухар Владислав Міцкевич показав в Instagram, як готувати ресторанну страву з яєць - пуляр, а переможниця МастерШеф 10 Яна Балог запропонувала в Instagram приготувати скрембл з круасаном.
Повітряний омлет пуляр
Пуляр - ресторанна страва, яку легко повторити вдома (www.pexels.com)
- Яйця 4 шт
- Рослинна олія (краще оливкова)
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Відокремити білки від жовтків. Білки збити до стану твердих піків, додавши дрібку солі.
- Жовтки збити віночком і додати ще одне яйце, посолити, поперчити.
- На сковороду наливаємо олію, яєчну масу, даємо схопитися. Виливаємо збиті білки на трохи засмажену яєчну масу і рівномірно розподіляємо. Накриваємо кришкою і смажимо хвилину на слабкому вогні.
- Нарізаємо свіжі томати на четвертинки, додаємо рукколу, заправляємо оливковою олією, солимо, перчимо.
- Омлет ділимо навпіл, накриваємо одну частину другою, перекладаємо на тарілку.
- Як гарнір кладемо на страву салат з руколи та томатів, перчимо на смак.
Скрембл з круасаном, авокадо та легким салатом
Приготування скрембла займе всього пару хвилин (www.pexels.com)
Скрембл:
- 2 яйця
- 10-15 г вершкового масла
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Вершкове масло кладемо на розігріту сковороду.
- Яйця розбиваємо в миску, трохи перемішуємо виделкою. Виливаємо яйця на сковороду і починаємо активно помішувати.
- Коли яйця схопляться, але ще не готові повністю, знімаємо з вогню сковороду.
Для салату:
- Рукола
- Огірок
- Томат
- Лимонний сік
- Сіль
- Перець
- Олія
Приготування: нарізаємо овочі на смак з'єднуємо з руколою, заправляємо салат олією і поливаємо лимонним соком.
Формуємо сніданок:
Круасан розрізаємо навпіл, кладемо скибочку сиру, скрембл, очищений від шкірки та нарізаний тонкими слайсами авокадо. Поруч викладаємо салат.
Нагадаємо, що раніше Влад Міцкевич навчив готувати смачне різотто за 20 хвилин.
До слова, Яна Балог розповіла, як зробити рибку у горіховій шубці, яка підкорила Ектора Хіменеса-Браво.