Смачний рецепт рибки в горіховій "шубці" від переможниці "МастерШеф": не встояв навіть Ектор
Переможниця проекту "МастерШеф10" Яна Балог підкорила строго суддю Ектора Хіменеса-Браво своєю фірмовою рибкою в горіховому паніруванні з двома гарнірами. Після цього рецепт кулінарного шедевра захотіли дізнатися багато глядачів.
На сторінці в Instagram вона поділилася відеорецептом поетапного приготування смачної страви.
Дорадо в горіховому паніруванні з морквяним пюре і соусом Бер Блан
Готуємо страву поетапно, а потім при подачі з'єднуємо компоненти.
Філіруємо і маринуємо рибу: чебрець, сіль, перець, олія/можна лимонний сік. Поки риба маринується, готуємо два гарніри та соус.
Дорадо в горіховій паніровці підкорило Ектора (www.pexels.com)
Морквяне пюре:
На сковороду з вершковим маслом і рослинною олією додаємо дрібно рубану цибулю, цедру і сік апельсина, чебрець, моркву, сіль/перець.
Пюре можна приготувати двома способами:
- запекти в духовці та перетерти блендером
- трохи згасити в сковороді, залити водою, відварити, додати трохи вершків і перебити блендером, а потім протерти через сито.
Цвітна капуста йде як другий гарнір:
- Бланшуємо капусту 2-3 хвилини.
- Доводимо до готовності на сковороді з вершковим маслом, чебрецем і спеціями. В кінці можете додати сир або копчену паприку.
Цвітна капуста стала одним з гарнірів до риби (www.pexels.com)
Соус Бер Блан
Нам знадобиться:
- половина цибулі
- 150 г білого сухого вина
- трохи солі
- 50 г вершкового масла
Кислуватий соус з ноткою вина, ідеально підійде до рибки та солодкуватого пюре. Випаровуємо вино більш ніж на половину в суміші з цибулею, в кінці додаємо олію і проціджуємо крізь сито.
Горіхове панірування:
- 50 г фундука
- 10 г базиліка
- 30 г пармезану
- 15 г панірувальних сухарів
Обсмажуємо рибку до золотистої скоринки на рослинній олії з додаванням часнику і чебрецю. В кінці додаємо вершкове масло і підливаємо його на рибку, таким чином вона приготується з іншого боку.
Готове філе обвалюють в горіховому паніруванні. На блюдо викладаємо порційно морквяне пюре, обсмажену кольорову капусту, рибку поливаємо готову страву соусом.
Також Яна поділилася рецептом смачного і простого печива з начинкою.
Нагадаємо, що раніше зірка "МастерШеф" навчив готувати різотто за 20 хвилин.