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Смачний рецепт рибки в горіховій "шубці" від переможниці "МастерШеф": не встояв навіть Ектор

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Субота 05 лютого 2022 08:45
Смачний рецепт рибки в горіховій "шубці" від переможниці "МастерШеф": не встояв навіть Ектор Фото: Переможниця МастерШеф10 дала рецепт смачної риби (instagram.com/yana_baloh)
Автор: Ольвія Агаркова

Переможниця проекту "МастерШеф10" Яна Балог підкорила строго суддю Ектора Хіменеса-Браво своєю фірмовою рибкою в горіховому паніруванні з двома гарнірами. Після цього рецепт кулінарного шедевра захотіли дізнатися багато глядачів.

На сторінці в Instagram вона поділилася відеорецептом поетапного приготування смачної страви.

Дорадо в горіховому паніруванні з морквяним пюре і соусом Бер Блан

Готуємо страву поетапно, а потім при подачі з'єднуємо компоненти.

Філіруємо і маринуємо рибу: чебрець, сіль, перець, олія/можна лимонний сік. Поки риба маринується, готуємо два гарніри та соус.

Смачний рецепт рибки в горіховій &quot;шубці&quot; від переможниці &quot;МастерШеф&quot;: не встояв навіть Ектор

Дорадо в горіховій паніровці підкорило Ектора (www.pexels.com)

Морквяне пюре:

На сковороду з вершковим маслом і рослинною олією додаємо дрібно рубану цибулю, цедру і сік апельсина, чебрець, моркву, сіль/перець.

Пюре можна приготувати двома способами:

  • запекти в духовці та перетерти блендером
  • трохи згасити в сковороді, залити водою, відварити, додати трохи вершків і перебити блендером, а потім протерти через сито.

Цвітна капуста йде як другий гарнір:

  • Бланшуємо капусту 2-3 хвилини.
  • Доводимо до готовності на сковороді з вершковим маслом, чебрецем і спеціями. В кінці можете додати сир або копчену паприку.

Смачний рецепт рибки в горіховій &quot;шубці&quot; від переможниці &quot;МастерШеф&quot;: не встояв навіть Ектор

Цвітна капуста стала одним з гарнірів до риби (www.pexels.com)

Соус Бер Блан

Нам знадобиться:

  • половина цибулі
  • 150 г білого сухого вина
  • трохи солі
  • 50 г вершкового масла

Кислуватий соус з ноткою вина, ідеально підійде до рибки та солодкуватого пюре. Випаровуємо вино більш ніж на половину в суміші з цибулею, в кінці додаємо олію і проціджуємо крізь сито.

Горіхове панірування:

  • 50 г фундука
  • 10 г базиліка
  • 30 г пармезану
  • 15 г панірувальних сухарів

Обсмажуємо рибку до золотистої скоринки на рослинній олії з додаванням часнику і чебрецю. В кінці додаємо вершкове масло і підливаємо його на рибку, таким чином вона приготується з іншого боку.

Готове філе обвалюють в горіховому паніруванні. На блюдо викладаємо порційно морквяне пюре, обсмажену кольорову капусту, рибку поливаємо готову страву соусом.

Також Яна поділилася рецептом смачного і простого печива з начинкою.

Нагадаємо, що раніше зірка "МастерШеф" навчив готувати різотто за 20 хвилин.

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