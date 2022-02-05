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Вкуснейший рецепт рыбки в ореховой "шубке" от победительницы "МастерШеф": не устоял даже Эктор

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 08:45
Вкуснейший рецепт рыбки в ореховой "шубке" от победительницы "МастерШеф": не устоял даже Эктор Фото: Победительница МастерШеф10 дала рецепт вкусной рыбы (instagram.com/yana_baloh)
Автор: Ольвия Агаркова

Победительница проекта "МастерШеф10" Яна Балог покорила строго судью Эктора Хименеса-Браво своей фирменной рыбкой в ореховой панировке с двумя гарнирами. После этого рецепт кулинарного шедевра захотели узнать многие.

На странице в Instagram она поделилась видеорецептом поэтапного приготовления вкуснейшего блюда.

Дорадо в ореховой панировке с морковным пюре и соусом Бер Блан

Готовим блюдо поэтапно, а затем при подаче соединяем компоненты.

Филируем и маринуем рыбу: тимьян, соль, перец, масло/можно лимонный сок. Пока рыба маринуется, готовим два гарнира и соус.

Вкуснейший рецепт рыбки в ореховой &quot;шубке&quot; от победительницы &quot;МастерШеф&quot;: не устоял даже Эктор

Дорадо в ореховой панировке покорило Эктора (www.pexels.com)

Морковное пюре:

На сковороду со сливочным и растительным маслом добавляем мелко рубленый лук, цедру и сок апельсина, тимьян, морковь, соль/перец.

Пюре можно приготовить двумя способами:

  • запечь в духовке и перетереть блендером
  • немного потушить в сковороде, залить водой, отварить, добавить немного сливок и пюрировать блендером, а затем протереть через сито.

Цветная капуста идет в качестве второго гарнира:

  • Бланшируем капусту 2-3 минуты.
  • Доводим до готовности на сковороде со сливочным маслом, тимьяном и специями. В конце можете добавить сыр или копченую паприку.

Вкуснейший рецепт рыбки в ореховой &quot;шубке&quot; от победительницы &quot;МастерШеф&quot;: не устоял даже Эктор

Цветная капуста стала одним из гарниров к рыбе (www.pexels.com)

Соус Бер Блан

Нам понадобится:

  • половина лука
  • 150 г белого сухого вина
  • немного соли
  • 50 г сливочного масла

Кисловатый соус с ноткой вина, идеально подойдет к рыбке и сладковатому пюре. Выпариваем вино более чем на половину в смеси с луком, в конце добавляем масло и процеживаем сквозь сито.

Ореховая панировка:

  • 50 г фундука
  • 10 г базилика
  • 30 г пармезана
  • 15 г панировочных сухарей

Обжариваем рыбку до золотистой корочки на растительном масле с добавлением чеснока и тимьяна. В конце добавляем сливочное масло и подливаем его на рыбку, таким образом она приготовится с другой стороны.

Готовое филе обваливаем в ореховой панировке. На блюдо выкладываем порционно морковное пюре, обжаренную цветную капусту, рыбку поливаем готовое блюдо соусом.

Также Яна поделилась рецептом вкусного и простого печенья с начинкой.

Напомним, что ранее звезда "МастерШеф" научил готовить ризотто за 20 минут.

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