Найпростіше печиво з начинкою, перед яким не встояти: рецепт від переможниці "МастерШеф"
Фото: Переможниця МастерШеф10 дала рецепт простого і смачного печива (instagram.com/yana_baloh)
Смачне печиво до чаю - це завжди безпрограшний варіант на кожен день і при зустрічі гостей. Особливо цінно, якщо на приготування цих ласощів йде мінімум часу і фінансів.
Переможниця "МастерШеф10", шеф-кухар Яна Балог поділилася в Instagram рецептом найпростішого печива з фініками та горіхами, яке не залишить нікого байдужим.
Смачне печиво з фініками та арахісом
Печиво виходить смачним і апетитним (instagram.com/yana_baloh)
Інгредієнти:
Для тіста:
- 300 г борошна
- 100 г рослинного молока (мигдальне, можна також звичайну воду)
- 50 г кокосового масла (для додаткового смаку, якщо немає кокосового, можна замінити 100 г рослинного)
- 50 г рослинної олії
- 1 ч. л. розпушувача для тіста
- щіпка солі
- 0,5 ч. л. цукрозамінника
- цедра лимона
Для начинки:
- 100 г фініків
- 100 г обсмаженого арахісу
- 15-20 г какао
- 2-3 ст. л. рослинного молока або води
Спосіб приготування:
- З'єднати всі рідкі інгредієнти для тіста: рослинне молоко, кокосове масло, рослинну олію.
- У рідку масу додати: сіль, цукрозамінник, цедру лимона, борошно і розпушувач для тіста.
- Добре вимісити тісто і залишити на 15 хвилин. Тим часом зробити начинку.
- Для начинки помістіть в блендер фініки, арахіс, какао і молоко або воду, ретельно перебийте.
- Розкатайте тісто і сформуйте печиво. Форму вибирайте, яку заманеться, можете навіть зробити рогалики. Прикрашайте кунжутом, горіхами або кокосом.
- Випікайте 25 хвилин при температурі 180 градусів.
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