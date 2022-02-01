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Продовжує молодість і знімає дратівливість: лікар дала рецепт супернапою з простих продуктів

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Вівторок 01 лютого 2022 21:12
Продовжує молодість і знімає дратівливість: лікар дала рецепт супернапою з простих продуктів Фото: Зелений смузі дуже корисний для здоров'я (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Смузі - популярний і корисний напій, який можна вживати дорослим та дітям. Особливий попит мають прості зелені смузі, продукти до яких ви без зусиль знайдете в будь-якому великому супермаркеті або на найближчому ринку.

Лікар-натуропат Юлія Альошина на сторінці в Instagram розповіла, як приготувати диво-напій, який можна вважати справжньою вітамінною бомбою.

Цей напій прекрасно підійде для профілактики, якщо хочете залишатися молодими, здоровими, а значить красивими.

Продовжує молодість і знімає дратівливість: лікар дала рецепт супернапою з простих продуктів

Зелений смузі-справжня вітамінна бомба (www.pexels.com)

Лікувальний і корисний виключно зелений смузі.

Склад :

  • Селера стебло - 1 - 2 шт
  • Селера листочки
  • Огірок - 1 - 2 шт
  • Авокадо - 1 штука
  • Лимонний сік,
  • Імбир,
  • Сіль на смак
  • Оливкова олія, починаємо з чайної ложки.
  • Вода до потрібної вам консистенції

Всі інгредієнти перебиваємо в блендері. Можна також додавати куркуму, імбир, часник на смак. Випиваємо після склянки теплої води з ранку.

Кому рекомендується:

Селера - чарівний продукт, працює на профілактику вірусної інфекції, антиейджинг і онкопротекцію, хороший при зниженій кислотності шлункового соку, незамінний для пацієнтів з аутоімунним тиреоїдитом.

Авокадо - суперфуд, профілактика атеросклерозу, цукрового діабету другого типу, антиоксидант, містить неомилювані ефіри (фітостерол і стигмастерол, відомі протизапальним ефектом), і манногептоллозу, яка благотворно діє на нервову систему, знижує дратівливість, втому.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Анна Нікольська поділилася рецептом смачного і корисного паштету, який тане в роті.

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