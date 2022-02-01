Продовжує молодість і знімає дратівливість: лікар дала рецепт супернапою з простих продуктів
Смузі - популярний і корисний напій, який можна вживати дорослим та дітям. Особливий попит мають прості зелені смузі, продукти до яких ви без зусиль знайдете в будь-якому великому супермаркеті або на найближчому ринку.
Лікар-натуропат Юлія Альошина на сторінці в Instagram розповіла, як приготувати диво-напій, який можна вважати справжньою вітамінною бомбою.
Цей напій прекрасно підійде для профілактики, якщо хочете залишатися молодими, здоровими, а значить красивими.
Зелений смузі-справжня вітамінна бомба (www.pexels.com)
Лікувальний і корисний виключно зелений смузі.
Склад :
- Селера стебло - 1 - 2 шт
- Селера листочки
- Огірок - 1 - 2 шт
- Авокадо - 1 штука
- Лимонний сік,
- Імбир,
- Сіль на смак
- Оливкова олія, починаємо з чайної ложки.
- Вода до потрібної вам консистенції
Всі інгредієнти перебиваємо в блендері. Можна також додавати куркуму, імбир, часник на смак. Випиваємо після склянки теплої води з ранку.
Кому рекомендується:
Селера - чарівний продукт, працює на профілактику вірусної інфекції, антиейджинг і онкопротекцію, хороший при зниженій кислотності шлункового соку, незамінний для пацієнтів з аутоімунним тиреоїдитом.
Авокадо - суперфуд, профілактика атеросклерозу, цукрового діабету другого типу, антиоксидант, містить неомилювані ефіри (фітостерол і стигмастерол, відомі протизапальним ефектом), і манногептоллозу, яка благотворно діє на нервову систему, знижує дратівливість, втому.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Анна Нікольська поділилася рецептом смачного і корисного паштету, який тане в роті.