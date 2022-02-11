Эти ресторанные блюда из яиц от звезд МастерШеф займут пару минут: просто объедение
Блюда из яиц снискали славу традиционных завтраков и перекусов на скорую руку. Но яичное меню можно разнообразить, отойдя от привычных яичницы и омлета, и побаловать себя ресторанными блюдами из этого продукта.
Участник МастерШеф 8 и Битва сезонов, шеф-повар Владислав Мицкевич наглядно показал в Instagram, как готовить ресторанное блюдо из яиц – пуляр, а победительница МастерШеф 10 Яна Балог предложила в Instagram приготовить скрэмбл с круассаном.
Воздушный омлет пуляр
Пуляр - ресторанное блюдо, которое легко повторить дома (www.pexels.com)
- Яйца 4 шт
- Масло растительное (лучше оливковое)
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Отделить белки от желтков. Белки взбить до состояния твердых пиков, добавив щепотку соли.
- Желтки взбить венчиком и добавить еще одно яйцо, посолить, поперчить.
- На сковороду наливаем масло, яичную массу, даем схватиться. Выливаем взбитые белки на немного зажаренную яичную массу и равномерно распределяем. Накрываем крышкой и жарим минуту на слабом огне.
- Нарезаем свежие томаты на четвертинки, добавляем рукколу, заправляем оливковым маслом, солим, перчим.
- Омлет делим пополам, накрываем одну часть второй, перекладываем на тарелку.
- В качестве гарнира кладем на блюдо салат из рукколы и томатов, перчим по вкусу.
Скрэмбл с круассаном, авокадо та легким салатом
Приготовление скрэмбла займет всего пару минут (www.pexels.com)
Скрембл:
- 2 яйца
- 10-15 г сливочного масла
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Сливочное масло кладем на разогретую сковороду.
- Яйца разбиваем в миску, немного перемешиваем вилкой. Выливаем яйца на сковороду и начинаем активно помешивать.
- Когда яйца схватятся, но еще не готовы полностью, снимаем с огня сковороду.
Для салата:
- Руккола
- Огурец
- Томат
- Лимонный сок
- Соль
- Перец
- Масло
Приготовление: нарезаем овощи по вкусу соединяем с рукколой, заправляем салат маслом и поливаем лимонным соком.
Формируем завтрак:
Круассан разрезаем пополам, кладем ломтик сыра, скрэмбл, очищенный от кожуры и нарезанный тонкими слайсами авокадо. Рядом выкладываем салат.
Напомним, что ранее Влад Мицкевич научил готовить вкусное ризотто за 20 минут.
К слову, Яна Балог рассказала, как сделать рыбку в ореховой шубке, которая покорила Эктора Хименеса-Браво.