ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Просто объедение: ватрушки за 20 минут из неожиданных продуктов

Новина українською →
Воскресенье 13 февраля 2022 09:28
Просто объедение: ватрушки за 20 минут из неожиданных продуктов Фото: Мини-ватрушки легко готовятся за 20 минут (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Блюда-"пятиминутки" всегда привлекают простотой и скоростью приготовления, это особенно ценно в условиях занятости, когда дорога каждая минут. Любители ватрушек и творога явно оценят быстрое в приготовлении и оригинальное блюдо, которое, к тому же еще и бюджетное.

Фуд-блогер Юлия в TikTok рассказала, как приготовить вкусные мини-ватрушки в бубликах.

Мини-ватрушки в сушках

Ингредиенты:

  • 200 гр сушек
  • 300 мл молока

Для начинки:

  • 200 гр творога
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сахара

Приготовление:

1.Сушки залить молоком, дать настоятся 2 часа.

2.Приготовить начинку. Смешать творог, яйцо и сахар.

3.Начинить сушки творожной начинкой. Выложить на застеленный пергаментом противень.

4.Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать мини-ватрушки 15-20 мин.

@mytasty

High Fashion (feat. Mustard) - Roddy Ricch

Напомним, что ранее мы предлагали приготовить яйца по рецептам звезд МастерШеф – выйдет ресторанный завтрак за считанные минуты!

К слову, попробуйте приготовить капустный пирог на сковороде – кладезь витаминов.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты
LITE
Диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья
Диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья