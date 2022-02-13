Просто объедение: ватрушки за 20 минут из неожиданных продуктов

Блюда-"пятиминутки" всегда привлекают простотой и скоростью приготовления, это особенно ценно в условиях занятости, когда дорога каждая минут. Любители ватрушек и творога явно оценят быстрое в приготовлении и оригинальное блюдо, которое, к тому же еще и бюджетное.