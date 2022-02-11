ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Копеечный пирог на сковороде, который можно даже худеющим: готовить проще простого

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 15:55
Копеечный пирог на сковороде, который можно даже худеющим: готовить проще простого Фото: Капустный пирог - отличный вариант для худеющих (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Капустный пирог - бюджетное и вкусное блюдо, которое можно даже худеющим, а если его приготовление не займет много времени и сил, тогда это просто находка для хозяйки!

Семейный врач Владимир Голокоз предложил в Instagram приготовить вкусный и полезный капустный пирог на сковороде. У этого блюда есть масса преимуществ.

Цельнозерновая мука содержит массу клетчатки, витамины и минералы. Ее гликемический индекс намного ниже обычной обработанной муки и сопоставим с кашами.

Капуста же - это идеальный "веник для кишечника". За счет обилия волокон, клетчатки поможет наладить моторику и микробиом кишечника.

Цельнозерновой пирог из капусты

Копеечный пирог на сковороде, который можно даже худеющим: готовить проще простого

Капустный пирог - хороший вариант быстро и питательного блюда (pixabay.com)

Потребуется:

  • Цельнозерновая пшеничная мука - 125 г
  • Капуста белокочанная - 400 г
  • Кефир - 200 мл
  • Куриное яйцо - 2 шт
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Оливковое масло - 1 ст.л.
  • Петрушка - 1 пучок
  • Соль, специи - по вкусу

Способ приготовления:

  • Капусту тонко нашинковать, выложить в миску. Добавить соль, специи, нарезанную петрушку, раздавленный чеснок, яйца и кефир. Тщательно перемешать.
  • Добавить 5 столовых ложек муки и снова перемешать.
  • Тесто по консистенции должно быть, как на оладьи.
  • Дать тесту настояться 30 минут.
  • Тесто выложить на раскаленную сковороду. Накрыть сковороду крышкой и готовить на минимальном огне до подхватывания верхней части - около 10-15 минут.
  • Перевернуть пирог с помощью тарелки, продолжать готовить под крышкой до золотистого цвета.
  • После приготовления дать пирогу остыть. Можно подавать со сметаной.

Вес пирога выходит около 800 грамм. На 100 г:

  • 108 ккал
  • Белки - 6
  • Жиры - 4
  • Углеводы - 14

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская поделилась рецептом вкусного и полезного супер белкового супа.

Также победитель МастерШеф 11 научил готовить идеальные сырники.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты
LITE
Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022
Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022