Копеечный пирог на сковороде, который можно даже худеющим: готовить проще простого

Капустный пирог - бюджетное и вкусное блюдо, которое можно даже худеющим, а если его приготовление не займет много времени и сил, тогда это просто находка для хозяйки!

Семейный врач Владимир Голокоз предложил в Instagram приготовить вкусный и полезный капустный пирог на сковороде. У этого блюда есть масса преимуществ.

Цельнозерновая мука содержит массу клетчатки, витамины и минералы. Ее гликемический индекс намного ниже обычной обработанной муки и сопоставим с кашами. Капуста же - это идеальный "веник для кишечника". За счет обилия волокон, клетчатки поможет наладить моторику и микробиом кишечника. Цельнозерновой пирог из капусты Капустный пирог - хороший вариант быстро и питательного блюда (pixabay.com) Потребуется: Цельнозерновая пшеничная мука - 125 г

Капуста белокочанная - 400 г

Кефир - 200 мл

Куриное яйцо - 2 шт

Чеснок - 2 зубчика

Оливковое масло - 1 ст.л.

Петрушка - 1 пучок

Соль, специи - по вкусу Способ приготовления: Капусту тонко нашинковать, выложить в миску. Добавить соль, специи, нарезанную петрушку, раздавленный чеснок, яйца и кефир. Тщательно перемешать.

Добавить 5 столовых ложек муки и снова перемешать.

Тесто по консистенции должно быть, как на оладьи.

Дать тесту настояться 30 минут.

Тесто выложить на раскаленную сковороду. Накрыть сковороду крышкой и готовить на минимальном огне до подхватывания верхней части - около 10-15 минут.

Перевернуть пирог с помощью тарелки, продолжать готовить под крышкой до золотистого цвета.

После приготовления дать пирогу остыть. Можно подавать со сметаной. Вес пирога выходит около 800 грамм. На 100 г: 108 ккал

Белки - 6

Жиры - 4

Углеводы - 14