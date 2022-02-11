Копеечный пирог на сковороде, который можно даже худеющим: готовить проще простого
Капустный пирог - бюджетное и вкусное блюдо, которое можно даже худеющим, а если его приготовление не займет много времени и сил, тогда это просто находка для хозяйки!
Семейный врач Владимир Голокоз предложил в Instagram приготовить вкусный и полезный капустный пирог на сковороде. У этого блюда есть масса преимуществ.
Цельнозерновая мука содержит массу клетчатки, витамины и минералы. Ее гликемический индекс намного ниже обычной обработанной муки и сопоставим с кашами.
Капуста же - это идеальный "веник для кишечника". За счет обилия волокон, клетчатки поможет наладить моторику и микробиом кишечника.
Цельнозерновой пирог из капусты
Капустный пирог - хороший вариант быстро и питательного блюда (pixabay.com)
Потребуется:
- Цельнозерновая пшеничная мука - 125 г
- Капуста белокочанная - 400 г
- Кефир - 200 мл
- Куриное яйцо - 2 шт
- Чеснок - 2 зубчика
- Оливковое масло - 1 ст.л.
- Петрушка - 1 пучок
- Соль, специи - по вкусу
Способ приготовления:
- Капусту тонко нашинковать, выложить в миску. Добавить соль, специи, нарезанную петрушку, раздавленный чеснок, яйца и кефир. Тщательно перемешать.
- Добавить 5 столовых ложек муки и снова перемешать.
- Тесто по консистенции должно быть, как на оладьи.
- Дать тесту настояться 30 минут.
- Тесто выложить на раскаленную сковороду. Накрыть сковороду крышкой и готовить на минимальном огне до подхватывания верхней части - около 10-15 минут.
- Перевернуть пирог с помощью тарелки, продолжать готовить под крышкой до золотистого цвета.
- После приготовления дать пирогу остыть. Можно подавать со сметаной.
Вес пирога выходит около 800 грамм. На 100 г:
- 108 ккал
- Белки - 6
- Жиры - 4
- Углеводы - 14
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