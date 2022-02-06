С этими лайфхаками сырники всегда будут идеальными: секреты от победителя "МастерШеф"
Сырники кажутся, на первый взгляд, простым блюдом, но чтобы они вышли вкусными, правильной формы и консистенции, следует учитывать ряд нюансов.
Победитель "МастерШеф 11" Богдан Шинкарев рассказал в Instagram, как приготовить идеально вкусные сырники и раскрыл секреты блюда.
Идеальные сырники по оригинальному рецепту
Сырники по рецепту Богдана выйдут идеальными (www.pexels.com)
Ингридиенты:
- творог, 5% - 500г (возьмете жирнее, сырники могут разъехаться при жарке!)
- 1 яйцо + 1 желток
- 1,5 ст. ложки муки
- сахар по вкусу
- корица, мускатный орех по вкусу
Лайфхак: Очень важно протереть творог через сито, тогда текстура получится нежной и будет вкусно! Перебить в блендере и подавить вилкой - не то, только сито!
Способ приготовления:
- Из всех ингредиентов формируем сырники, обваливаем слегка в муке.
- Сковородку слегка взбрызгиваем подсолнечным маслом, выкладываем сырники в заранее разогретую посуду.
- Готовим 7-10 минут на среднем огне. За 3 минуты конца можно добавить кокосовое масло - получится вкуснее и ароматнее!
- Сырники готовы!
Но Богдан предложил усовершенствовать рецепт и дал несколько советов, чтобы вывести блюдо на новый уровень.
Победитель "МастерШеф11" поделился оригинальными идеями для сырников (instagram.com/bohdan_shynkarov)
- Добавляем в сковороду кокосовые сливки (можно взять обычные) и тушим.
- Для вкуса и цвета можно добавить замороженную черную смородину, но это может быть и красная, и любая другая ягода.
- Буквально 5 минут, и вуаля!
Украшаем готовое блюдо гранатом и хлопьями поджаренного миндаля.
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