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З цими лайфхаками сирники завжди будуть ідеальними: секрети від переможця "МастерШеф"

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Неділя 06 лютого 2022 08:38
З цими лайфхаками сирники завжди будуть ідеальними: секрети від переможця "МастерШеф" Фото: Переможець МастерШеф розкрив секрети ідеальних сирників (instagram.com/bohdan_shynkarov)
Автор: Ольвія Агаркова

Сирники здаються, на перший погляд, простою стравою, але щоб вони вийшли смачними, правильної форми та консистенції, слід враховувати ряд нюансів.

Переможець "МастерШеф 11" Богдан Шинкарьов розповів у Instagram, як приготувати ідеально смачні сирники і розкрив секрети страви.

Ідеальні сирники за оригінальним рецептом

З цими лайфхаками сирники завжди будуть ідеальними: секрети від переможця &quot;МастерШеф&quot;

Сирники за рецептом Богдана вийдуть ідеальними (www.pexels.com)

Інгредієнти:

  • сир, 5% - 500г (візьмете жирніше, сирники можуть роз'їхатися при смаженні!)
  • 1 яйце + 1 жовток
  • 1,5 ст. ложки борошна
  • цукор на смак
  • кориця, мускатний горіх на смак

Лайфхак: Дуже важливо протерти сир через сито, тоді текстура вийде ніжною і буде смачно! Перебити в блендері та подрібнити виделкою - не те, тільки сито!

Спосіб приготування:

  • З усіх інгредієнтів формуємо сирники, обвалюють злегка в борошні.
  • Сковорідку злегка збризкуємо соняшниковою олією, викладаємо сирники в заздалегідь розігрітий посуд.
  • Готуємо 7-10 хвилин на середньому вогні. За 3 хвилини кінця можна додати кокосову олію - вийде смачніше та ароматніше!
  • Сирники готові!

Але Богдан запропонував удосконалити рецепт і дав кілька порад, щоб вивести страву на новий рівень.

З цими лайфхаками сирники завжди будуть ідеальними: секрети від переможця &quot;МастерШеф&quot;

Переможець "МастерШеф11" поділився оригінальними ідеями для сирників (instagram.com/bohdan_shynkarov)

  • Додаємо в сковороду кокосові вершки (можна взяти звичайні) і тушкуємо.
  • Для смаку і кольору можна додати заморожену чорну смородину, але це може бути й червона, і будь-яка інша ягода.
  • Буквально 5 хвилин, і вуаля!

Прикрашаємо готову страву гранатом і пластівцями підсмаженого мигдалю.

Нагадаємо, що раніше переможниця "МастерШеф" Яна Балог дала рецепт смачної рибки в горіховій паніровці, що підкорила Ектора Хіменеса-Браво.

Також ми ділилися рецептом смачного шоколадного рулету з апельсиновою начинкою, який можна навіть тим, хто худне.

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