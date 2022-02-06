З цими лайфхаками сирники завжди будуть ідеальними: секрети від переможця "МастерШеф"
Сирники здаються, на перший погляд, простою стравою, але щоб вони вийшли смачними, правильної форми та консистенції, слід враховувати ряд нюансів.
Переможець "МастерШеф 11" Богдан Шинкарьов розповів у Instagram, як приготувати ідеально смачні сирники і розкрив секрети страви.
Ідеальні сирники за оригінальним рецептом
Сирники за рецептом Богдана вийдуть ідеальними (www.pexels.com)
Інгредієнти:
- сир, 5% - 500г (візьмете жирніше, сирники можуть роз'їхатися при смаженні!)
- 1 яйце + 1 жовток
- 1,5 ст. ложки борошна
- цукор на смак
- кориця, мускатний горіх на смак
Лайфхак: Дуже важливо протерти сир через сито, тоді текстура вийде ніжною і буде смачно! Перебити в блендері та подрібнити виделкою - не те, тільки сито!
Спосіб приготування:
- З усіх інгредієнтів формуємо сирники, обвалюють злегка в борошні.
- Сковорідку злегка збризкуємо соняшниковою олією, викладаємо сирники в заздалегідь розігрітий посуд.
- Готуємо 7-10 хвилин на середньому вогні. За 3 хвилини кінця можна додати кокосову олію - вийде смачніше та ароматніше!
- Сирники готові!
Але Богдан запропонував удосконалити рецепт і дав кілька порад, щоб вивести страву на новий рівень.
Переможець "МастерШеф11" поділився оригінальними ідеями для сирників (instagram.com/bohdan_shynkarov)
- Додаємо в сковороду кокосові вершки (можна взяти звичайні) і тушкуємо.
- Для смаку і кольору можна додати заморожену чорну смородину, але це може бути й червона, і будь-яка інша ягода.
- Буквально 5 хвилин, і вуаля!
Прикрашаємо готову страву гранатом і пластівцями підсмаженого мигдалю.
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